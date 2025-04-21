Стрілянина на Дніпропетровщині: чоловіка затримали, що йому загрожує

У Дніпропетровській області поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який відкрив стрілянину з автоматичної зброї у дворі житлового будинку.

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Про це повідомляє пресцентр поліції Дніпропетровщини.

Правоохоронці розповіли, що інцидент стався 20 квітня близько 14:30 на лівому берегу міста Кам’янське у дворі одного з багатоквартирних будинків. Тоді до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснює постріли з предмета, схожого на автоматичну зброю.

У відомстві додали, що на місце події прибула слідчо-оперативна група, затримала порушника та вилучила зброю, попередньо це автомат Калашникова. Ймовірно, за словами правоохоронців, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нині він затриманий. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України — санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, раніше про стрілянину в місті Кам'янське повідомляли місцеві Telegram-канали. Тоді зазначалось, що інцидент стався внаслідок сварки з іншою особою. Також зазначалось, що стрілець був напідпитку.

Раніше п'яний чоловік влаштував стрілянину у київській лікарні. Пацієнт неврології скористався пістолетом у приміщенні медзакладу. Охоронцям довелося викликати поліцію.

Додамо, що на початку квітня невідомий влаштував стрілянину в торговому центрі "Форум", що у Львові. Чоловік сидів за кермом чотириколісного скутера і несподівано вистрілив у підлогу. Через деякий час на місце події прибули поліцейські.