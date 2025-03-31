П'яний чоловік влаштував стрілянину у київській лікарні: подробиці (фото)

Пацієнт неврології скористався пістолетом у приміщенні медзакладу. Охоронцям довелося викликати поліцію.

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Деталями інциденту 31 березня поділились у комунальній організації "Муніципальна охорона".

Ввечері працівникам "Муніципальної охорони", які чергували на той час, подзвонили з відділу неврології. З’ясувалось, що пацієнт лікарні, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, влаштував стрілянину.

Чоловік дістав пістолет і здійснив постріл. Після дзвінка медиків охоронці негайно піднялися у відділення. Вони затримали нетверезого пацієнта та викликали на підмогу поліціянтів.

Поліція, як передали у КО, провела слідчі дії та вилучила зброю, з якої порушник відкрив вогонь просто у лікарні.

Пістолет, вилучений у пацієнта Фото: Муніципальна Охорона

Пресслужба поліції Києва на момент публікації матеріалу не коментувала інцидент і не публікувала додаткових подробиць.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялось про стрілянину в Оболонському районі столиці. Пораненого чоловіка госпіталізували у тяжкому стані.

Волонтерка повідомила, що у Голосіївському районі Києва відбулася бійка через те зауваження компанії щодо російської музики. У поліції підтвердили, що постраждав ветеран, та повідомили про проведення перевірки.

21 березня поліціянти отримали сигнал від матері про знущання з 10-річного хлопчика. Його катували на території недобудови підлітки віком 10-14 років. На інцидент відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.