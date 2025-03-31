Пьяный мужчина устроил стрельбу в киевской больнице: подробности (фото)

Пациент неврологии воспользовался пистолетом в помещении медучреждения. Охранникам пришлось вызвать полицию.

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Деталями инцидента 31 марта поделились в коммунальной организации "Муниципальная охрана".

Вечером работникам "Муниципальной охраны", которые дежурили в то время, позвонили из отдела неврологии. Выяснилось, что пациент больницы, который находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу.

Мужчина достал пистолет и произвел выстрел. После звонка медиков охранники немедленно поднялись в отделение. Они задержали нетрезвого пациента и вызвали на подмогу полицейских.

Полиция, как передали в КО, провела следственные действия и изъяла оружие, из которого нарушитель открыл огонь прямо в больнице.

Пистолет, изъятый у пациента Фото: Муніципальна Охорона

Пресс-служба полиции Киева на момент публикации материала не комментировала инцидент и не публиковала дополнительных подробностей.

Напомним, 25 марта сообщалось о стрельбе в Оболонском районе столицы. Раненого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Волонтер сообщила, что в Голосеевском районе Киева произошла драка из-за замечания компании относительно русской музыки. В полиции подтвердили, что пострадал ветеран, и сообщили о проведении проверки.

21 марта полицейские получили сигнал от матери об издевательствах над 10-летним мальчиком. Его пытали на территории недостроя подростки в возрасте 10-14 лет. На инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.