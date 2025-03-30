На Полтавщине подростки издевались на 10-летним ребенком: дело дошло до омбудсмена

В городе Зеньков Полтавской области 10-летний мальчик подвергся издевательствам и побоям со стороны группы подростков. Четверо несовершеннолетних, возрастом до 14 лет, на территории недостроенного здания удерживали и наносили телесные повреждения своему знакомому, а издевательства снимали на камеру.

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Как стало известно из сообщения пресс-службы Национальной полиции в Полтавской области, сотрудники органов 21 марта получили сигнал от матери о насильственных действиях группы подростков по отношению к ее 10-летнему ребенку. Правоохранители выслушали родителей и детей, причастных к инциденту, и начали расследование.

Позже инцидентом заинтересовалась прокуратура, которая открыла три уголовных производства по статьям "Пытки по предварительному сговору", "Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия" и "Вымогательство".

"По предварительным данным следствия, в начале марта этого года в г. Зеньков, на территории недостроя четверо детей (10,11,12 и 14 лет), используя нецензурную лексику, угрожали физической расправой, а также избили своего 10-летнего знакомого", — сообщили в прокуратуре.

Отметим, что видео с издевательствами попало в соцсети, где вызвало острый общественный резонанс. У мальчика вымогали деньги, угрожая разбитой бутылкой и физической расправой. В комментариях пользователи не только возмущались поступками несовершеннолетних, но и угрожали совершить самосуд, если ни подростки, ни их родители не понесут справедливого наказания. В то же время некоторые пользователи говорили о проблемах в воспитании детей и последствиях.

Лубинец отреагировал на инцидент

Ситуация в Зенькове попала в поле зрения омбудсмена Дмитрия Лубинца, который 29 марта опубликовал соответствующий пост в Telegram. Он заявил, что все виновные будут отвечать, и поручил разобраться в деле своему представителю в регионе Владиславу Носенко, который встретился с родителями пострадавшего мальчика, а также организовал в Зеньковской громаде рабочее совещание с участием местных властей и правоохранительных органов и психологов.

"Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на уважение своего достоинства. Публикация видео, демонстрирующего страдания ребенка, грубо нарушает это право, сводя его к объекту "сенсации". Подобные материалы могут нанести вред ребенку, усилить его психологическую травму, вызвать стигматизацию и дополнительное давление на семью", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Черкасской области задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки в Шполе. Подозреваемый заявил на допросе, что не может дать характеристику своим действиям, и не знает почему он это сделал.