На Полтавщині підлітки знущалися над 10-річною дитиною: справа дійшла до омбудсмена

У місті Зіньків Полтавської області 10-річний хлопчик зазнав знущань і побоїв з боку групи підлітків. Четверо неповнолітніх, віком до 14 років, на території недобудованої будівлі утримували та наносили тілесні ушкодження своєму знайомому, а знущання знімали на камеру.

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Як стало відомо з повідомлення пресслужби Національної поліції в Полтавській області, співробітники органів 21 березня отримали сигнал від матері про насильницькі дії групи підлітків щодо її 10-річної дитини. Правоохоронці вислухали батьків і дітей, причетних до інциденту, і почали розслідування.

Пізніше інцидентом зацікавилася прокуратура, яка відкрила три кримінальні провадження за статтями "Катування за попередньою змовою", "Виготовлення або розповсюдження творів, які пропагують культ насильства" та "Вимагання".

"За попередніми даними слідства, на початку березня цього року в м. Зіньків, на території недобудови четверо дітей (10,11,12 і 14 років), використовуючи нецензурну лексику, погрожували фізичною розправою, а також побили свого 10-річного знайомого", — повідомили в прокуратурі.

Зазначимо, що відео зі знущаннями потрапило в соцмережі, де викликало гострий суспільний резонанс. У хлопчика вимагали гроші, погрожуючи розбитою пляшкою та фізичною розправою. У коментарях користувачі не тільки обурювалися вчинками неповнолітніх, а й погрожували вчинити самосуд, якщо ні підлітки, ні їхні батьки не понесуть справедливого покарання. Водночас деякі користувачі говорили про проблеми у вихованні дітей і наслідки.

Лубінець відреагував на інцидент

Ситуація в Зінькові потрапила в поле зору омбудсмена Дмитра Лубінця, який 29 березня опублікував відповідний пост у Telegram. Він заявив, що всі винні відповідатимуть, і доручив розібратися у справі своєму представнику в регіоні Владиславу Носенку, який зустрівся з батьками постраждалого хлопчика, а також організував у Зіньківській громаді робочу нараду за участю місцевої влади, правоохоронних органів і психологів.

"Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на повагу до своєї гідності. Публікація відео, що демонструє страждання дитини, грубо порушує це право, зводячи її до об’єкта "сенсації". Подібні матеріали можуть завдати шкоди дитині, посилити її психологічну травму, спричинити стигматизацію та додатковий тиск на родину", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів Черкаської області затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 10-річної дівчинки у Шполі. Підозрюваний заявив на допиті, що не може дати характеристику своїм діям, і не знає чому він це зробив.