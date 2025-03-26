В Киеве произошла стрельба на Оболони: все подробности (фото)

52-летнего киевлянина задержали в результате специальной операции. А 48-летнего пострадавшего с ранениями головы в тяжелом состоянии забрали в больницу.

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В Киеве полиция задержала злоумышленника, который совершил стрельбу в Оболонском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба полиции 26 марта.

В результате инцидента ранения получил местный житель, которого госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В 14:35 в среду, 26 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иорданской неизвестный сделал несколько выстрелов в местного жителя и скрылся с места происшествия. На место стрельбы сразу выехала следственно-оперативная группа, оперативные работники и кинолог со служебной собакой.

Правоохранители обнаружили на месте 48-летнего пострадавшего с ранениями головы, которого в тяжелом состоянии забрали в медицинское учреждение. Во время осмотра места происшествия специалисты также нашли стреляные гильзы.

В Киеве произошла стрельба Фото: Національна поліція

После этого в столице начали специальную полицейскую операцию для поисков злоумышленника. В результате этого полицейские обнаружили автомобиль нападающего и задержали 52-летнего киевлянина. Сейчас продолжаются следственные действия.

В Киеве произошла стрельба Фото: Національна поліція

В частности, начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются мотивы и все обстоятельства стрельбы.

Напомним, 24 марта 19-летний юноша на Львовщине стрелял в своего знакомого, после чего подозреваемого задержали.

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