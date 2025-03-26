У Києві сталася стрілянина на Оболоні: усі подробиці (фото)

52-річного киянина затримали внаслідок спеціальної операції. А 48-річного потерпілого з пораненнями голови в тяжкому стані забрали до лікарні.

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У Києві поліція затримала зловмисника, який скоїв стрілянину в Оболонському районі столиці. Про це повідомила пресслужба поліції 26 березня.

Унаслідок інциденту поранення отримав місцевий житель, якого госпіталізували до лікарні в тяжкому стані.

О 14:35 в середу, 26 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Йорданській невідомий здійснив декілька пострілів у місцевого мешканця та зник з місця події. На місце стрілянини одразу виїхала слідчо-оперативна група, оперативні працівники та кінолог зі службовою собакою.

Правоохоронці виявили на місці 48-річного потерпілого з пораненнями голови, якого в тяжкому стані забрали до медичного закладу. Під час огляду місця події фахівці також знайшли стріляні гільзи.

У Києві сталася стрілянина Фото: Національна поліція

Після цього у столиці почали спеціальну поліцейську операцію задля пошуків зловмисника. У результаті цього поліцейські виявили автомобіль нападника та затримали 52-річного киянина. Наразі тривають слідчі дії.

У Києві сталася стрілянина Фото: Національна поліція

Зокрема, розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються мотиви та всі обставини стрілянини.

Нагадаємо, 24 березня 19-річний юнак на Львівщині стріляв у свого знайомого, після чого підозрюваного затримали.

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