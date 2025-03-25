На Львівщині юнак під час конфлікту вистрелив у коліно знайомому: подробиці від поліції (фото)

Юнаку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності.

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У понеділок, 24 березня, у місті Шептицький на Львівщині поліцейські затримали 19-річного хлопця, який під час конфлікту вистрелив у коліно 24-річному місцевому мешканцю. Про це повідомила Національна поліція.

За даними місцевих слідчих, 24 березня близько 20:20 у під’їзді одного з багатоквартирних будинків на вул. Набережній у місті Шептицький підозрюваний у хуліганстві під час конфлікту вистрелив у 24-річного місцевого жителя з невідомої зброї, після чого втік. У поліції зазначають, що двох юнаків були між собою візуально знайомі.

Медики діагностували у потерпілого "рвану рану лівого колінного суглобу".

Поліція затримала підозрюваного в хуліганстві Фото: Національна поліція

Оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції розшукали та затримали втікача, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. З’ясувалося, що мешканець райцентру стріляв з пристрою для відстрілу гумових куль.

Затриманому повідомили про підозру в хуліганстві (ч.4 ст.296 ККУ). Юнаку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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