На Львовщине юноша во время конфликта выстрелил в колено знакомому: подробности от полиции (фото)

Юноше грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

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В понедельник, 24 марта, в городе Шептицкий на Львовщине полицейские задержали 19-летнего парня, который во время конфликта выстрелил в колено 24-летнему местному жителю. Об этом сообщила Национальная полиция.

По данным местных следователей, 24 марта около 20:20 в подъезде одного из многоквартирных домов на ул. Набережной в городе Шептицкий подозреваемый в хулиганстве во время конфликта выстрелил в 24-летнего местного жителя из неизвестного оружия, после чего скрылся. В полиции отмечают, что двое юношей были между собой визуально знакомы.

Медики диагностировали у пострадавшего "рваную рану левого коленного сустава".

Полиция задержала подозреваемого в хулиганстве Фото: Національна поліція

Оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Шептицкого районного отдела полиции разыскали и задержали беглеца, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что житель райцентра стрелял из устройства для отстрела резиновых пуль.

Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве (ч.4 ст.296 УКУ). Юноше грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, работники ТЦК избили пенсионерку в Киеве 24 марта.

Также Фокус писал о том, что дочь Ирины Фарион хочет, чтобы всех свидетелей убийства активиста Демьяна Ганула наказали.