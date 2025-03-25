"Патякают языком": дочь Фарион хочет наказать всех свидетелей убийства Ганула в Одессе (скриншот)

Минимум трое свидетелей убийства Демьяна Ганула не отреагировали на нападение, и за это они должны ответить, считает дочь Фарион.

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Дочь убитой языковеда Ирины Фарион, София Особа, раскритиковала одесситов, которые не отреагировали на стрельбу в центре Одессы и никак не помогли жертве стрелка, активисту и общественному активисту Демьяну Гануле. На видео с места событий видно людей, которых Лицо предлагает наказать. Свою позицию относительно убийства дочь Ирины Фарион опубликовала в Instagram.

Сообщение Софии появилось в сети 24 марта. Сначала автор опубликовала сториз, в которой, среди прочих, тегнула жену Ганула. После этого появилась реакция на кадры из Одессы. Дочь Фарион заявила, что свидетелей, которые равнодушно смотрели на убийство украинского активиста, нужно наказать. После этого она раскритиковала попытки некоторых людей и дальше говорить на русском языке. София Лицо подытожила, что это позор, так поступать.

"Все, кто там на видео, вы тоже должны быть наказаны! Вы и дальше будете открывать свой рот и болтать языком болота! Позор Вам", — говорится в заметке.

Убийство Ганула — комментарий дочери Ирины Фарион Софии Особа Фото: Скриншот

Фокус не публикует видео с места убийства Ганула по этическим соображениям. На кадрах, снятых уличной камерой и обнародованных в соцсетях, можно увидеть, как раненый человек пробежал мимо девушки с собакой, которая просто отступила в сторону. Мужчина около 10-20 секунд лежал на тротуаре, но никто не предложил помощь. Мимо прошла женщина старшего возраста, молодой человек — они оглянулись, остановились. Через мгновение подошел нападающий, который на глазах у свидетелей добил жертву и спокойно двинулся прочь.

Убийство Ганула — детали

Демьян Ганул — украинский активист, общественный деятель, волонтер, погибший около 10 час. 14 марта на Приморском бульваре в Одессе. Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который стрелял в Ганула. На видео из соцсетей показали перемещение возможного подозреваемого по улицам города и его поездку в такси. Через несколько часов подозреваемого задержали. Согласно заявлению правоохранителей, это — военнослужащий, который самовольно оставил часть. Во время обыска квартиры, где задержали фигуранта, обнаружили патроны и огнестрельное оружие, которое, вероятно, использовали во время преступления.

Впоследствии депутат Одесского горсовета озвучил несколько версий нападения на Демьяна Ганула. Среди них — месть за участие в событиях 2 мая 2014 года, когда произошли столкновения с пророссийски настроенными одесситами, или заказное убийство спецслужб РФ, или по личным мотивам.

Отметим, жена Демьяна Ганула, Жанна Вознюк, также отреагировала на полное видео с места гибели мужа. Женщина написала, что Демьян мог бы спастись, если бы свидетели действовали иначе. Она отметила, что стрельба произошла в центре города, но "десяток людей допустили убийство".

Напоминаем, 16 марта в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода рассказали о подозреваемом в убийстве Ганула — лейтенанте Сергее Шалаеве.