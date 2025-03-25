"Патякають язиком": дочка Фаріон хоче покарати усіх свідків вбивства Ганула в Одесі (скриншот)

Мінімум троє свідків убивства Дем'яна Ганула не відреагували на напад, і за це вони мають відповісти, вважає дочка Фаріон.

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Дочка убитої мовознавиці Ірина Фаріон, Софія Особа, розкритикувала одеситів, які не відреагували на стрільбу в центрі Одеси й ніяк не допомогли жертві стрільця, активісту та громадському активісту Дем'яну Ганулі. На відео з місця подій видно людей, яких Особа пропонує покарати. Свою позицію щодо убивства дочка Ірини Фаріон опублікувала в Instagram.

Допис Софії з'явився у мережі 24 березня. Спершу авторка опублікувала сторіз, у якій, серед інших, тегнула дружину Ганула. Після цього з'явилась реакція на кадри з Одеси. Дочка Фаріон заявила, що свідків, які байдуже дивились на убивство українського активіста, потрібно покарати. Після цього вона розкритикувала намагання деяких людей і далі говорити російською мовою. Софія Особа підсумувала, що це ганьба, так чинити.

"Усі, хто там на відео, ви теж маєте бути покарані! Ви і далі будете відкривати свій рот та патякати язиком болота! Ганьба Вам", — ідеться у дописі.

Убивство Ганула - коментар дочки Ірини Фаріон Софії Особи Фото: Скриншот

Фокус не публікує відео з місця убивства Ганула з етичних міркувань. На кадрах, зняті вуличною камерою та оприлюднені у соцмережах, можна побачити, як поранена людина пробігла мимо дівчини з собакою, яка просто відступила у бік. Чоловік близько 10-20 секунд лежав на тротуарі, але ніхто не запропонував допомогу. Мимо пройшла жінка старшого віку, молодий чоловік — вони оглянулись, спинились. За якусь мить підійшов нападник, яка на очах у свідків добив жертву та спокійно рушив геть.

Убивство Ганула — деталі

Дем'ян Ганул — український активіст, громадський діяч, волонтер, який загинув близько 10 год. 14 березня на Приморському бульварі в Одесі. Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який стріляв в Ганула. На відео з соцмереж показали переміщення можливого підозрюваного вулицями міста та його поїздку у таксі. Через кілька годин підозрюваного затримали. Згідно з заявою правоохоронців, це — військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Під час обшуку квартири, де затримали фігуранта, виявили набої та вогнепальну зброю, яку, ймовірно, використали під час злочину.

Згодом депутат Одеської міськради озвучив кілька версій нападу на Дем'яна Ганула. Серед них — помста за участь у подіях 2 травня 2014 року, коли відбулись сутички з проросійськи налаштованими одеситами, або замовне убивство спецслужб РФ, або через особисті мотиви.

Зазначимо, дружина Дем'яна Ганула, Жанна Вознюк, також відреагувала на повне відео з місця загибелі чоловіка. Жінка написала, що Дем'ян міг би врятуватись, якби свідки діяли інакше. Вона наголосила, що стрілянина сталась у центрі міста, але "десяток людей допустили убивство".

Нагадуємо, 16 березня у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу розповіли про підозрюваного у вбивстві Ганула — лейтенанта Сергія Шалаєва.