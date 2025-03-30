В Киеве из-за российкой музыки произошел конфликт между военным и компанией: что говорят в полиции

Волонтер Марьяна Чикало рассказала, что во время отдыха со своими друзьями военными оказались в центре конфликта с отдыхающими, которые громко включили русскую музыку, что повлекло конфликт.

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Об этом волонтер написала на своей странице в Facebook.

Она пишет, что в беседке в Голосеевском районе столицы одна компания навеселе громко слушала русскую музыку. Женщина добавляет, что в ответ на замечание, отдыхающие начали снимать на телефон и потом избили ее, военного ВСУ после ранения и его жену.

"У меня много русскоязычных друзей, которые помогают Украине, волонтерят и даже на войне, но слушать русскую музыку в публичном месте, на всю громкость, когда им уже сделали замечание первый раз, это не просто дно. Это действительно провокаторы", — написала волонтер.

Волонтер рассказала о конфликте (скриншот из Facebook)

Впоследствии в сети появились кадры, которые якобы имеют отношение к событиям в Голосеевском районе столицы. Из обнародованных кадров следует, что конфликт разгорелся вокруг прослушивания в публичном месте русскоязычного контента.

Позже в сети появился комментарий второй стороны конфликта. Одна из участниц событий написала, что сначала их попросили выключить русскую музыку, однако впоследствии через несколько часов снова разгорелся конфликт, который завершился насилием.

Участницы конфликта объяснили свою версию событий (фото: из соцсетей)

На инцидент в Голосеевском районе столицы отреагировали в столичной полиции. В частности, правоохранители сообщили, что между ветераном и компанией отдыхающих возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, которая установила всех участников конфликта. Сведения относительно указанного события зарегистрированы в журнал единого учета, сейчас проводится проверка", — заявили правоохранители столицы.

Ранее сообщалось, что полиция обыскала квартиры "мажоров", которые слушали русскую музыку. Среди найденного были пистолеты, патроны, кастет соседствовали со школьными тетрадями, показывают кадры обыска, обнародованные полицией Киева.

Впоследствии стало известно, что на Ивано-Франковщине из-за русской музыки женщина набросилась на другую. Причиной стало то, что нападавшую возмутили просьбы Фесенко не включать русскую музыку.