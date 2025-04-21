Стрельба на Днепропетровщине: мужчину задержали, что ему грозит

В Днепропетровской области полицейские задержали 44-летнего мужчину, который открыл стрельбу из автоматического оружия во дворе жилого дома.

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Об этом сообщает пресс-центр полиции Днепропетровщины.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел 20 апреля около 14:30 на левом берегу города Каменское во дворе одного из многоквартирных домов. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из предмета, похожего на автоматическое оружие.

В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, задержала нарушителя и изъяла оружие, предварительно это автомат Калашникова. Вероятно, по словам правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас он задержан. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины — санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее о стрельбе в городе Каменское сообщали местные Telegram-каналы. Тогда отмечалось, что инцидент произошел в результате ссоры с другим лицом. Также отмечалось, что стрелок был пьян.

Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу в киевской больнице. Пациент неврологии воспользовался пистолетом в помещении медучреждения. Охранникам пришлось вызывать полицию.

Добавим, что в начале апреля неизвестный устроил стрельбу в торговом центре "Форум", что во Львове. Мужчина сидел за рулем четырехколесного скутера и неожиданно выстрелил в пол. Через некоторое время на место происшествия прибыли полицейские.