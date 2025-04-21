В Каменском во дворе многоэтажки мужчина в военной форме устроил стрельбу

На Днепропетровщине в городе Каменское мужчина в военной форме устроил стрельбу в одном из дворов многоэтажки.

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Об этом сообщают в местных телеграмм-каналах "ХКамьянское" и "Днепр оперативный".

"В Каменском житель Днепра начал стрелять из огнестрельного оружия посреди двора многоквартирного дома. Все произошло в результате ссоры между 45-летним днепрянином и 38-летним местным жителем", — сообщили в телеграм-канале.

По предварительной информации, стрелок был пьян. Во время ссоры с другим мужчиной он схватился за оружие и открыл огонь.

На момент стрельбы во дворе находились дети и другие взрослые жители дома.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелка задержали. Все детали выясняют правоохранители.

Напомним, что 9 апреля во Львове неизвестный устроил стрельбу в торговом центре "Форум". Мужчина сидел за рулем четырехколесного скутера и неожиданно выстрелил в пол.

В Оболонском районе Киева 26 марта на улице Иорданской неизвестный несколько раз выстрелил в человека и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.