Стрельба во Львове: неизвестный в ТЦ достал пистолет и угрожал охранникам (видео)
Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре "Форум". Мужчина сидел за рулем четырехколесного скутера и неожиданно выстрелил в пол.
Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.
Мужчина угрожал охранникам пистолетом. Ему не понравилось, что его попросили выехать из торгового центра на скутере, говорят очевидцы инцидента.
Отметим, что попавший в кадры скутер похож на специальный электроскутер для людей с инвалидностью. Такие модели продаются в интернет-магазинах Украины.
Постепенно к нему начали подходить охранники ТЦ, на видео слышны просьбы убрать оружие. В ответ мужчина начинает нецензурно выражаться и не прячет оружие.
Через некоторое время стало известно, что в ТЦ прибыли полицейские. У стрелка забрали оружие и ведут с ним беседу. Национальная полиция официально не комментировала произошедшее.
Напомним, в одной из киевских больниц пациент неврологического отделения стрелял из пистолета. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
В Оболонском районе Киева 26 марта на улице Иорданской неизвестный несколько раз выстрелил в человека и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.