Стрельба во Львове: неизвестный в ТЦ достал пистолет и угрожал охранникам (видео)

Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре "Форум". Мужчина сидел за рулем четырехколесного скутера и неожиданно выстрелил в пол.

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Видео инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

Мужчина угрожал охранникам пистолетом. Ему не понравилось, что его попросили выехать из торгового центра на скутере, говорят очевидцы инцидента.

Отметим, что попавший в кадры скутер похож на специальный электроскутер для людей с инвалидностью. Такие модели продаются в интернет-магазинах Украины.

Постепенно к нему начали подходить охранники ТЦ, на видео слышны просьбы убрать оружие. В ответ мужчина начинает нецензурно выражаться и не прячет оружие.

Через некоторое время стало известно, что в ТЦ прибыли полицейские. У стрелка забрали оружие и ведут с ним беседу. Национальная полиция официально не комментировала произошедшее.

Напомним, в одной из киевских больниц пациент неврологического отделения стрелял из пистолета. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В Оболонском районе Киева 26 марта на улице Иорданской неизвестный несколько раз выстрелил в человека и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.