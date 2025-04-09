Стрілянина у Львові: невідомий у ТЦ дістав пістолет і погрожував охоронцям (відео)

Невідомий влаштував стрілянину в торговому центрі "Форум". Чоловік сидів за кермом чотириколісного скутера і несподівано вистрілив у підлогу.

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Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали.

Чоловік погрожував охоронцям пістолетом. Йому не сподобалося, що його попросили виїхати з торгового центру на скутері, кажуть очевидці інциденту.

Зазначимо, що скутер, який потрапив у кадри, схожий на спеціальний електроскутер для людей з інвалідністю. Такі моделі продаються в інтернет-магазинах України.

Поступово до нього почали підходити охоронці ТЦ, на відео чути прохання прибрати зброю. У відповідь чоловік починає нецензурно висловлюватися і не ховає зброю.

Через деякий час стало відомо, що в ТЦ прибули поліцейські. У стрільця забрали зброю і ведуть із ним бесіду. Національна поліція офіційно не коментувала подію.

Нагадаємо, в одній із київських лікарень пацієнт неврологічного відділення стріляв із пістолета. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

В Оболонському районі Києва 26 березня на вулиці Йорданській невідомий кілька разів вистрілив у людину і втік із місця події. Постраждалого госпіталізували у важкому стані.