У Кам'янському у дворі багатоповерхівки чоловік у військовій формі влаштував стрілянину

На Дніпропетровщині у місті Кам'янське чоловік у військовій формі влаштував стрілянину в одному з дворів багатоповерхівки.

Related video

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах "ХКам'янське" та "Дніпро оперативний".

"У Камʼянському мешканець Дніпра почав стріляти з вогнепальної зброї посеред подвірʼя багатоквартирного будинку. Все сталось внаслідок сварки між 45-річним дніпрянином та 38-річним місцевим", — повідомили в телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, стрілець був напідпитку. Під час сварки з іншим чоловіком він схопився за зброю і відкрив вогонь.

На момент стрілянини на подвір'ї перебували діти та інші дорослі мешканці будинку.

Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Стрільця затримали. Усі деталі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що 9 квітня у Львові невідомий влаштував стрілянину в торговому центрі "Форум". Чоловік сидів за кермом чотириколісного скутера і несподівано вистрілив у підлогу.

В Оболонському районі Києва 26 березня на вулиці Йорданській невідомий кілька разів вистрілив у людину і втік із місця події. Постраждалого госпіталізували у важкому стані.