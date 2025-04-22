Стрелка ищут: в Киеве произошло покушение на убийство (фото)

В Святошинском районе Киева утром 22 апреля произошла стрельба. Огнестрельное ранение получил мужчина, а стрелка ищут следователи.

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Об этом сообщили в столичной полиции.

Пострадавшего с огнестрельным ранением в Святошинском районе Киева обнаружили примерно в 08:50. По указанному адресу выехали правоохранители, кинологи и медики.

В Киеве произошла стрельба Фото: Національна поліція

Сейчас столичная полиция устанавливает обстоятельства происшествия, в результате которого мужчина получил огнестрельное ранение.

Пострадавший госпитализирован. А на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

В Киеве произошла стрельба Фото: Національна поліція

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство.

На данный момент других деталей стрельбы в Киеве нет.

Напомним, в Днепропетровской области 21 апреля полицейские задержали 44-летнего мужчину, который открыл стрельбу из автоматического оружия во дворе жилого дома. Вероятно, по словам правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также Фокус писал о том, что 9 апреля неизвестный мужчина устроил стрельбу в торговом центре "Форум" во Львове. Мужчина сидел за рулем четырехколесного скутера и неожиданно выстрелил в пол.