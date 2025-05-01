Четвертое нападение на Сергея Стерненко: что известно о покушении (фото)

На украинского волонтера и блогера Сергея Стерненко 1 мая было совершено покушение. Фокус собрал информацию о том, что на данный момент известно об инциденте.

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В четверг, 1 мая, в 13:32 в своем Telegram-канале блогер написал, что на него было совершено нападение. Сергей Стерненко добавил, что он ранен.

Позже активист уточнил, что угрозы его жизни нет. В нападении он обвинил россиян и призвал активнее донатить на Силы обороны Украины.

Фото: скриншот

В 13:40 волонтер сообщил, что нападавшая задержана. Он поблагодарил Службу безопасности Украины за "молниеносную реакцию".

"Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь", — добавил Сергей Стерненко.

Пострадавший также записал голосовое сообщение. Он сообщил, что имеет легкое ранение, и попросил знакомых сейчас его не беспокоить звонками.

Впоследствии активист добавил, что его уже прооперировали и мужчина отходит от операции. Сергей Стерненко добавил, что пуля прошла навылет и жизненно важные органы не задела.

В СБУ сообщили, что предотвратили убийство активиста и волонтера Сергея Стерненко и задержали нападавшую.

"Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте", — добавили там.

В ведомстве отметили, что жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.

Нападающая на Сергея Стерненко Фото: СБУ

Покушение на Сергея Стерненко: реакция

На покушение на Сергея Стерненко отреагировал народный депутат Украины от политической партии "Европейская солидарность" член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Алексей Гончаренко. Он пожелал активисту сил и здоровья и также обвинил в нападении россиян.

Депутат рассказал, что есть список людей, на которых, по его словам, охотятся россияне.

"Все достаточно серьезно. Поэтому будьте осторожны. СБУ — молодцы", — написал Алексей Гончаренко.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Также прокомментировал покушение на Сергея Стерненко украинский юрист, адвокат Евгений Пронин. Он также отметил работу СБУ.

Реакция Сергея Пронина

Нападение прокомментировал экс-командир отделения 24 ОШБ "Айдар" с позывным "Рика". Он также обвинил в покушении россиян, отметив, что нападение совершила женщина. Она уже задержана.

Сергей Стерненко: что о нем известно

Активист и блогер родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. Он окончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", а затем — Одесский университет им. Мечникова по той же специальности.

В 2014 году присоединился к Евромайдану в Одессе. Также принимал участие в Революции Достоинства в центре Киева.

Нападения на Сергея Стерненко

Впервые на Сергея Стерненко возле его дома напали двое неизвестных 7 февраля 2018 года. Активист сразу обвинил в организации нападения мэра Одессы Геннадия Труханова и назвал его местью за общественную деятельность.

Позже, 1 мая 2018 года в Одессе неизвестный выстрелил Стерненко в затылок из травматического пистолета. Активисту удалось задержать нападавшего. В 2023 году Приморский районный суд Одессы приговорил Баймукашева к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием.

Сергей Стерненко и исполнитель второго нападения.

Третье нападение на активиста было 24 мая 20218 года возле его дома в Одессе. В ходе стычки активист смертельно ранил одного из нападавших — Ивана Кузнецова, второй — Александр Исайкул — скрылся с места происшествия. Стерненко также получил ранение руки.

В июне 2020 Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В 2023 году это дело было закрыто, поскольку сторона обвинения не смогла доказать его вину.

Добавим, что 30 ноября 2024 года Сергей Стерненко обручился со своей возлюбленной Натальей Усатенко. Впервые он прокомментировал помолвку в марте 2025 года.