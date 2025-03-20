"Пора": Стерненко впервые прокомментировал свою помолвку (видео)

30 ноября 2024 года Сергей Стерненко обручился со своей возлюбленной Натальей Усатенко. Они знакомы с 2016 года.

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Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко впервые прокомментировал помолвку со своей невестой Натальей Усатенко. Об этом блогер рассказал в шоу Жени Яновича "20:23".

Сергей Стерненко рассказал о решении обручиться

Ведущий проекта спросил гостя, какое событие стало самым значительным для него в 2024 году. Волонтер сразу начал думать о событиях на фронте и дронах, однако после подсказки Яновича понял, почему тот задал именно такой вопрос.

"Мы обручились с Натальей", — ответил Стерненко.

После этого Женя Янович спросил, почему активист решился на новый этап в отношениях, ведь раньше говорил, что это "не ко времени".

"Пора", — лаконично ответил Сергей, которому в день выпуска шоу, 20 марта, исполнилось 30 лет.

Сергей Стерненко обручился

30 ноября Сергей Стерненко обручился со своей возлюбленной Натальей Усатенко. Тогда волонтер опубликовал фото, сделанное возле Софийского собора в Киеве, поблагодарив избранницу и признавшись в любви.

"Мы обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые тяжелые моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", — написал Стерненко.

Сергей Стерненко и Наталья Усатенко

С невестой Сергей знаком с 2016 года. Они познакомились во время суда по россиянам и коллаборантам, которые участвовали в мятеже 2 мая в Одессе, рассказывал он.

Напомним, Леся Никитюк выходит замуж за возлюбленного-военного.

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