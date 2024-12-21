Селена Гомес, Нина Добрев, Адель: кто обручился в 2024 году (фото)
Звезда "Сплетницы" Эд Вествик уже успел отгулять свадьбу и объявить о беременности возлюбленной. Леди Гага случайно (или нет) проговорилась о помолвке с Майклом Полански на Олимпиаде-2024 в Париже.
В 2024 году ряд звезд решили изменить свою жизнь, а именно семейный статус. Фокус вспоминает, кто сказал "да" чувствам.
Нина Добрев и Шон Уайт
Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев впервые выходит замуж. Избранником 35-летней актрисы болгарского происхождения стал 38-летний сноубордист Шон Уайт.
О романтических отношениях Добрев и Уайта начали говорить в начале 2020 года.
"Я упала в шок. Я просто замерла и смотрела на него", — рассказала о моменте предложения звезда фильма "Аромат любви".
В конце концов Шон Уайт надел Нине на палец пятикаратное кольцо Lorraine Schwartz за 100 тысяч долларов.
Пэрис Джексон и Джастин Лонг
Дочь легендарного музыканта Майкла Джексона Пэрис объявила о помолвке с продюсером Джастином Лонгом в конце 2024 года.
Хотя юная звезда не уточнила, когда и где возлюбленный сделал предложение, ее заметили с кольцом еще в сентябре. Пара начала встречаться в 2022 году. Об их отношениях мало известно.
Селена Гомес и Бенни Бланко
Американская певица и актриса Селена Гомес сказала "да" продюсеру Бенни Бланко в декабре 2024 года.
Звезда сцены и экрана обнародовала новость в Instagram, поделившись кадрами своего огромного кольца с бриллиантом.
"Навсегда начинается сейчас..." — написала Гомес.
Будущий муж Селены — продюсер Бенни Бланко, с которым она начала встречаться в 2023 году. Селена и Бенни знакомы с 2019 года, когда сотрудничали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough".
Артистка подтвердила свои отношения с Бенни Бланко в декабре 2023 года. На тот момент они уже встречались шесть месяцев, а продюсер, по словам Селены, относится к ней лучше, чем кто-либо другой.
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Принцесса Лихтенштейна Мари Каролина
Принцесса Лихтенштейна Мари Каролина также выходит замуж. Дочь наследного принца Алоиза обручилась с Леопольдо Мадуро Фольмером. Известно, что свадьба состоится летом 2025 года. А сейчас пара живет в Лондоне.
28-летняя Мари Каролина — второй ребенок принца Алоиза и его жены Софи. Принцесса не является наследницей престола. Она работает в индустрии моды в Лондоне.
Адель и Рич Пол
Британская певица Адель официально подтвердила свою помолвку со спортивным агентом Ричем Полом во время выступления в Мюнхене.
Звезда рассказала, что "выходит замуж" прямо со сцены, сверкнув своим бриллиантовым кольцом. Зачитав аудитории табличку с надписью "Ты выйдешь за меня?", Адель сказала: "Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж!"
Британка и ее избранник встречаются с 2021 года.
Леди Гага и Майкл Полански
38-летняя американская певица Леди Гага подтвердила помолвку со своим давним бойфрендом, 46-летним бизнесменом Майклом Полански.
Артистка назвала Майкла "мой жених" в видео, опубликованном премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Пара тогда находилась в Париже, где Леди Гага выступала на церемонии открытия Олимпиады-2024.
Друзья певицы рассказывали, что она с Полански познакомилась на вечеринке его друга Шона Паркера в Лос-Анджелесе. Впервые пара появилась на публике вместе, посетив прием в канун Нового года в декабре 2019-го в Лас-Вегасе.
Майкл на девять лет старше Леди Гаги и является генеральным директором Parker Group.
Эд Вествик и Эми Джексон
Звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик и его избранница Эми Джексон уже сыграли свадьбу и ждут первого общего ребенка. О помолвке пары стало известно в начале 2024 года. Эд Вествик сделал предложение избраннице среди заснеженных гор Швейцарии, а она сказала: "Да"
Эмма Робертс и Коди Джон
Американская актриса Эмма Робертс и ее избранник Коди Джон обручились летом 2024 года.
Племянница Джулии Робертс и ее возлюбленный подтвердили отношения в августе 2022 года после того, как их заметили за поцелуями в Нью-Йорке. Эмма воспитывает маленького сына Роудса от Гаррета Хедлунда.
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