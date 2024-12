Селена Гомес, Нина Добрев, Адель: кто обручился в 2024 году (фото)

Звезда "Сплетницы" Эд Вествик уже успел отгулять свадьбу и объявить о беременности возлюбленной. Леди Гага случайно (или нет) проговорилась о помолвке с Майклом Полански на Олимпиаде-2024 в Париже.

В 2024 году ряд звезд решили изменить свою жизнь, а именно семейный статус. Фокус вспоминает, кто сказал "да" чувствам.

Нина Добрев и Шон Уайт

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев впервые выходит замуж. Избранником 35-летней актрисы болгарского происхождения стал 38-летний сноубордист Шон Уайт.

О романтических отношениях Добрев и Уайта начали говорить в начале 2020 года.

"Я упала в шок. Я просто замерла и смотрела на него", — рассказала о моменте предложения звезда фильма "Аромат любви".

В конце концов Шон Уайт надел Нине на палец пятикаратное кольцо Lorraine Schwartz за 100 тысяч долларов.

Пэрис Джексон и Джастин Лонг

Дочь легендарного музыканта Майкла Джексона Пэрис объявила о помолвке с продюсером Джастином Лонгом в конце 2024 года.

Хотя юная звезда не уточнила, когда и где возлюбленный сделал предложение, ее заметили с кольцом еще в сентябре. Пара начала встречаться в 2022 году. Об их отношениях мало известно.

Селена Гомес и Бенни Бланко

Американская певица и актриса Селена Гомес сказала "да" продюсеру Бенни Бланко в декабре 2024 года.

Звезда сцены и экрана обнародовала новость в Instagram, поделившись кадрами своего огромного кольца с бриллиантом.

"Навсегда начинается сейчас..." — написала Гомес.

Будущий муж Селены — продюсер Бенни Бланко, с которым она начала встречаться в 2023 году. Селена и Бенни знакомы с 2019 года, когда сотрудничали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough".

Артистка подтвердила свои отношения с Бенни Бланко в декабре 2023 года. На тот момент они уже встречались шесть месяцев, а продюсер, по словам Селены, относится к ней лучше, чем кто-либо другой.

Принцесса Лихтенштейна Мари Каролина

Принцесса Лихтенштейна Мари Каролина также выходит замуж. Дочь наследного принца Алоиза обручилась с Леопольдо Мадуро Фольмером. Известно, что свадьба состоится летом 2025 года. А сейчас пара живет в Лондоне.

28-летняя Мари Каролина — второй ребенок принца Алоиза и его жены Софи. Принцесса не является наследницей престола. Она работает в индустрии моды в Лондоне.

Адель и Рич Пол

Британская певица Адель официально подтвердила свою помолвку со спортивным агентом Ричем Полом во время выступления в Мюнхене.

Звезда рассказала, что "выходит замуж" прямо со сцены, сверкнув своим бриллиантовым кольцом. Зачитав аудитории табличку с надписью "Ты выйдешь за меня?", Адель сказала: "Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж!"

Британка и ее избранник встречаются с 2021 года.

Леди Гага и Майкл Полански

38-летняя американская певица Леди Гага подтвердила помолвку со своим давним бойфрендом, 46-летним бизнесменом Майклом Полански.

Артистка назвала Майкла "мой жених" в видео, опубликованном премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. Пара тогда находилась в Париже, где Леди Гага выступала на церемонии открытия Олимпиады-2024.

Друзья певицы рассказывали, что она с Полански познакомилась на вечеринке его друга Шона Паркера в Лос-Анджелесе. Впервые пара появилась на публике вместе, посетив прием в канун Нового года в декабре 2019-го в Лас-Вегасе.

Майкл на девять лет старше Леди Гаги и является генеральным директором Parker Group.

Эд Вествик и Эми Джексон

Звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик и его избранница Эми Джексон уже сыграли свадьбу и ждут первого общего ребенка. О помолвке пары стало известно в начале 2024 года. Эд Вествик сделал предложение избраннице среди заснеженных гор Швейцарии, а она сказала: "Да"

Эмма Робертс и Коди Джон

Американская актриса Эмма Робертс и ее избранник Коди Джон обручились летом 2024 года.

Племянница Джулии Робертс и ее возлюбленный подтвердили отношения в августе 2022 года после того, как их заметили за поцелуями в Нью-Йорке. Эмма воспитывает маленького сына Роудса от Гаррета Хедлунда.

