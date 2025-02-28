Леся Никитюк впервые отреагировала на слухи о беременности (фото)

Недавно звезда обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. После этого в сети активно заговорили о ее вероятной беременности.

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37-летняя украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк впервые прокомментировала слухи о своей беременности. Об этом пишет "ТСН".

Звезда экрана накануне появилась на премьере фильма "Песики", где сыграла главную роль. На вопрос журналистов относительно слухов о беременности она ответила шуткой.

"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-то информацию, знайте: Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы", — сказала Леся Никитюк.

Леся Никитюк

На вопрос других журналистов, беременна ли она, актриса говорила: "На вопросы о личном я не отвечаю".

Слухи о беременности Леси Никитюк

Недавно ведущая проектов "Орел и решка" и "Хто зверху" обручилась с военным Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали обсуждать вероятную беременность Леси Никитюк.

Леся Никитюк выходит замуж

Источники "ТСН" подтвердили, что знаменитость уже ждет первенца.

Также Никитюк недавно объявила, что уходит из шоу "Хто зверху", которое вела с 2018 года. Блогер Богдан Беспалов на фоне этого предположил, что она готовится к "пополнению в семействе".

Напомним, подруга Леси Никитюк прокомментировала слухи о ее беременности.

Также Фокус писал о рецензии на фильм "Песики" с Лесей Никитюк.