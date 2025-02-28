Леся Никитюк впервые отреагировала на слухи о беременности (фото)
Недавно звезда обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. После этого в сети активно заговорили о ее вероятной беременности.
37-летняя украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк впервые прокомментировала слухи о своей беременности. Об этом пишет "ТСН".
Звезда экрана накануне появилась на премьере фильма "Песики", где сыграла главную роль. На вопрос журналистов относительно слухов о беременности она ответила шуткой.
"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-то информацию, знайте: Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы", — сказала Леся Никитюк.
На вопрос других журналистов, беременна ли она, актриса говорила: "На вопросы о личном я не отвечаю".
Слухи о беременности Леси Никитюк
Недавно ведущая проектов "Орел и решка" и "Хто зверху" обручилась с военным Дмитрием Бабчуком, после чего в сети активно начали обсуждать вероятную беременность Леси Никитюк.
Источники "ТСН" подтвердили, что знаменитость уже ждет первенца.
Также Никитюк недавно объявила, что уходит из шоу "Хто зверху", которое вела с 2018 года. Блогер Богдан Беспалов на фоне этого предположил, что она готовится к "пополнению в семействе".
Напомним, подруга Леси Никитюк прокомментировала слухи о ее беременности.
Также Фокус писал о рецензии на фильм "Песики" с Лесей Никитюк.