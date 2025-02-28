Леся Нікітюк уперше відреагувала на чутки про вагітність (фото)

Нещодавно зірка заручилася з військовим Дмитром Бабчуком. Після цього в мережі активно заговорили про її ймовірну вагітність.

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37-річна українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк уперше прокоментувала чутки про свою вагітність. Про це пише "ТСН".

Зірка екрану напередодні зʼявилася на прем’єрі фільму "Песики", де зіграла головну роль. На запитання журналістів щодо чуток про вагітність вона відповіла жартом.

"Я не коментую чутки. У такому випадку мені б доводилося коментувати це декілька разів на день. Але я дуже поважаю всіх журналістів. Якщо вам повідомляє якесь джерело якусь інформацію, знайте: Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело ще у третьому сезоні серіалу "Всі жінки відьми", — сказала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк

На запитання інших журналістів, чи вагітна вона, акторка казала: "На запитання про особисте я не відповідаю".

Чутки про вагітність Лесі Нікітюк

Нещодавно ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" заручилася з військовим Дмитром Бабчуком, після чого в мережі активно почали обговорювати ймовірну вагітність Лесі Нікітюк.

Леся Нікітюк виходить заміж

Джерела "ТСН" підтвердили, що знаменитість уже чекає на первістка.

Також Нікітюк нещодавно оголосила, що йде з шоу "Хто зверху", яке вела з 2018 року. Блогер Богдан Беспалов на тлі цього припустив, що вона готується до "поповнення в сімействі".

Нагадаємо, подруга Лесі Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність.

Також Фокус писав про рецензію на фільм "Песики" з Лесею Нікітюк.