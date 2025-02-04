Подруга Лесі Нікітюк прокоментувала чутки про вагітність ведучої (відео)

Нещодавно ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" заручилася з військовим Дмитром Бабчуком. Тепер у мережі активно обговорюють її ймовірну вагітність.

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Українська акторка та телеведуча Валерія Товстолєс прокоментувала чутки про вагітність Лесі Нікітюк. Про це зірка "Жіночого кварталу" розповіла в програмі "М1".

Валерія Товстолєс прокоментувала чутки про вагітність Лесі Нікітюк

Товстолєс думає, що все це неправда. Акторка вважає, що якщо б її подруга дійсно була вагітна, то сама б про це розповіла публічно. А її співведучий Андрій Чорновол запідозрив, що Валерія може спеціально приховувати таємницю близької людини.

"Це моя дуже близька подружка. Ти ж знаєш український шоубізнес – постійно ці статті випливають щороку. Мені здається, що так (що це фейк, — ред.). Леся Нікітюк дала якісь пояснення? Я знаю Лесю, вона якщо мовчить, то просто не хоче реагувати на те, чого немає. Якщо б було що сказати, то вона б вийшла і все сказала. Я насправді не хочу вірити заголовкам і хочу дочекатися пояснень від Лесі Нікітюк", — сказала Товстолєс.

Зокрема, телеведуча зізналася, що одразу привітала б Лесю Нікітюк, якби була впевнена, що такі новини точно правдиві. Втім, Валерія також припустила, що, ймовірно, Нікітюк може спеціально "хайпувати" на цій темі і не коментувати чутки.

"Може, вона спеціально так само хайпує", — зазначила подруга Лесі Нікітюк.

Чутки про вагітність Лесі Нікітюк

Нещодавно ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" заручилася з військовим Дмитром Бабчуком.

Згодом джерела ТСН розповіли, що Леся Нікітюк чекає на первістка. Втім, сама зірка екрану поки утримується від коментарів.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала нове фото з нареченим-військовим.

Також Фокус писав про те, що Леся Нікітюк показала себе в повний зріст на фоні чуток про вагітність.