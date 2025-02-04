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Подруга Лесі Нікітюк прокоментувала чутки про вагітність ведучої (відео)

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Фото: Instagram lesia_nikituk | Леся Нікітюк

Нещодавно ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" заручилася з військовим Дмитром Бабчуком. Тепер у мережі активно обговорюють її ймовірну вагітність.

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Українська акторка та телеведуча Валерія Товстолєс прокоментувала чутки про вагітність Лесі Нікітюк. Про це зірка "Жіночого кварталу" розповіла в програмі "М1".

Валерія Товстолєс прокоментувала чутки про вагітність Лесі Нікітюк

Товстолєс думає, що все це неправда. Акторка вважає, що якщо б її подруга дійсно була вагітна, то сама б про це розповіла публічно. А її співведучий Андрій Чорновол запідозрив, що Валерія може спеціально приховувати таємницю близької людини.

"Це моя дуже близька подружка. Ти ж знаєш український шоубізнес – постійно ці статті випливають щороку. Мені здається, що так (що це фейк, — ред.). Леся Нікітюк дала якісь пояснення? Я знаю Лесю, вона якщо мовчить, то просто не хоче реагувати на те, чого немає. Якщо б було що сказати, то вона б вийшла і все сказала. Я насправді не хочу вірити заголовкам і хочу дочекатися пояснень від Лесі Нікітюк", — сказала Товстолєс.

Зокрема, телеведуча зізналася, що одразу привітала б Лесю Нікітюк, якби була впевнена, що такі новини точно правдиві. Втім, Валерія також припустила, що, ймовірно, Нікітюк може спеціально "хайпувати" на цій темі і не коментувати чутки.

"Може, вона спеціально так само хайпує", — зазначила подруга Лесі Нікітюк.

Чутки про вагітність Лесі Нікітюк

Нещодавно ведуча проєктів "Орел та решка" та "Хто зверху" заручилася з військовим Дмитром Бабчуком.

Згодом джерела ТСН розповіли, що Леся Нікітюк чекає на первістка. Втім, сама зірка екрану поки утримується від коментарів.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Fullscreen
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук
Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала нове фото з нареченим-військовим.

Також Фокус писав про те, що Леся Нікітюк показала себе в повний зріст на фоні чуток про вагітність.