Леся Нікітюк на фоні чуток про вагітність показалася в повний зріст (фото)

Нещодавно зірка заручилася з військовим Дмитром Бабчуком. А згодом покинула один з основних своїх проєктів.

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Українська телеведуча Леся Нікітюк показалася в повний зріст на фоні чуток про першу вагітність. Фото зірка екрану опублікувала в Instagram.

"Сьогодні я за Ґріфіндор. І йду в гості до друга", — заінтригувала Нікітюк.

На селфі в дзеркалі знаменитість позувала в сірій сукні-піджаку, білій сорочці та смугастій краватці.

Леся Нікітюк Фото: Скріншот

Виявилося, що телеведуча вирушила до свого ексколеги по екрану Сергія Притули, який наразі активно займається волонтерською діяльністю. Леся Нікітюк відвідала офіс його благодійного фонду.

Ведучі шоу "Хто зверху" обійнялися та зробили спільне селфі.

Леся Нікітюк та Сергій Притула Фото: Скріншот

Чутки про вагітність Лесі Нікітюк

Нещодавно зірка екрану заручилася з військовим Дмитром Бабчуком. Після цього вона оголосила, що йде з шоу "Хто зверху", яке вела з 2018 року. Блогер Богдан Беспалов на фоні цього припустив, що Нікітюк готується до "поповнення в сімействі".

Згодом джерела ТСН підтвердили, що знаменитість дійсно чекає на первістка. Втім, сама Леся Нікітюк поки утримується від коментарів.

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала нове фото з нареченим-воїном.

Також Фокус писав про трейлер комедії з Лесею Нікітюк у головній ролі.