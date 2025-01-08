Вийшов перший тизер-трейлер комедії з Лесею Нікітюк

Головну роль у фільмі виконує популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка вперше з’являється в дебютній головній ролі.

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FILM.UA Group за підтримки Нового каналу представили перший тизер-трейлер романтичної комедії року "Песики", яка вийде на широкі екрани 6 березня 2025 року. Про це Фокусу повідомили менеджери фільму.

Головну роль у фільмі виконує популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка вперше з’являється в дебютній головній ролі. Вона грає Яну — амбітну кар’єристку і холостячку, яка через загадкове прокляття стикається з неординарною проблемою: усі її чоловіки раптово перетворюються на собак. Як жити далі і знайти справжнє кохання, якщо потенційний обранець замість того, щоб втішати словами, починає гавкати? Така ситуація, звісно, не з простих, і для Яни, яка ще не готова до такого повороту, це справжнє випробування. У стрічці також з’являються Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова та інші зірки.

Режисер фільму — Олексій Єсаков, відомий своєю роботою над "Першими днями" та "Прикордонниками". Завдяки харизматичним персонажам і гумору, "Песики" обіцяють стати одним із найбільш очікуваних фільмів 2025 року.

Леся Нікітюк про свою роль

Леся Нікітюк поділилася своїми враженнями від роботи над фільмом, зазначивши, що роль кар’єристки, яка повинна пройти через трансформацію від затятої егоїстки до закоханої жінки, була справжнім викликом. Вона розповіла, що цей проєкт став для неї не тільки можливістю спробувати себе в новому амплуа, а й шансом показати, як можна поєднувати гумор і емоційну глибину.

"Ну що, друзі, готові до пригод? Не пропустіть цю історію, яка зворушить і розсмішить до сліз. Вже 6 березня у всіх кінотеатрах країни", — поділилася акторка в анонсі тизера.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк виходить заміж за молодшого на дев'ять років коханого.

Крім цього, Фокус писав, що відомий ведучий розповів про стосунки з Лесею Нікітюк.