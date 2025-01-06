Леся Нікітюк виходить заміж за молодшого на дев'ять років коханого

37-річна українська телеведуча Леся Нікітюк отримала пропозицію руки та серця від свого бойфренда, ветерана війни Дмитра Бабчука. У своєму Instagram Леся показала каблучку та поділилася радісною новиною зі своїми підписниками.

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37-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка у жовтні публічно оголосила про свої стосунки з ветераном війни Дмитром Бабчуком, повідомила про заручини. У новому дописі в Instagram Леся опублікувала фото з кільцем на безіменному пальці.

Так, телеведуча опублікувала дві світлини — на одній фото руки з каблічкою на безіменному пальці на фоні засніжених ялинок, а інше своє щасливе обличчя, підписала фото Нікітюк словами: "Тут і не відмовиш". Таким чином ведуча дала зрозуміти, що новоспечений бойфренд зробив їй пропозицію.

Ймовірно, це сталося на відпочинку в Буковелі, оскільки днями її обранець, український військовий морпіх Дмитро Бабчук поділився деталями спільної подорожі із коханою. Тоді у себе в Instagram-сторіс він написав, що поїздку профінансувала Леся Нікітюк. Під спільним фото пари в гірськолижних костюмах Дмитро написав: "Якщо жінка тебе кохає, вона ніколи не скаже, що в неї немає грошей тебе звозити в гори". Таким чином він саркастично відповів на закиди, що старша за нього обраниця фінансово підтримує його.

Тим часом сам Дмитро Бабчук у себе на сторінці опублікував фото каблучки на якому відмітив кохану і підписав словами: "Диви що взяв тобі, поміряєш?"

Заручини Лесі Нікітюк Фото: скрін

Що відомо про Дмитра Бабчука?

Дмитро Бабчук – український військовий морпіх та бойфренд Лесі Нікітюк. Він активно веде соціальні мережі та має значну аудиторію. На його сторінку в Instagram підписані понад 43,3 тисячі користувачів. У своєму профілі він зазначив, що є "пенсіонером Збройних Сил України" та інфлюєнсером.

Бабчук розпочав службу в армії у 2017 році. Попри активну діяльність у соцмережах, він не розкриває багато деталей про особисте життя. Відомо, що він закінчив Запорізький національний університет та нині проживає в Одесі. Окрім Instagram, Дмитро має власний Telegram-канал із близько чотирма тисячами підписників, де ділиться думками та подіями зі свого життя. Згідно з даними платформи YouControl, у серпні 2020 року Бабчук подавав декларацію як кандидат на посаду поліцейського батальйону особливого призначення в Одеській області. У документі зазначено, що він родом із міста Енергодар Запорізької області та орендує житло разом із Ларисою Бабчук, ймовірно, своєю матір’ю. Також задекларовано зарплату від служби в Збройних Силах України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий ведучий розповів про стосунки з Лесею Нікітюк.

Крім цього, Фокус писав, що перукар Лесі Нікітюк та Тіни Кароль здійснив камінг-аут.