Перукар Лесі Нікітюк та Тіни Кароль здійснив камінг-аут (відео)

Михайло Прус уперше відверто розповів про свою орієнтацію та зізнався, як батьки дізналися про його особисте життя.

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21-річний зірковий перукар Михайло Прус здійснив камінг-аут і вперше відверто розповів про свої одностатеві стосунки. Подробицями особистого життя він поділився в подкасті Аніти Соловей.

Зокрема, як виявилося хлопець вже 5 років перебуває у відносинах зі своїм партнером, однак ретельно приховував цю інформацію.

"Я вже 5 років у стосунках. І єдине, про що я брехав своїм батькам 5 років, те, що я живу сам і в мене нікого немає", — сказав Михайло.

Як виявилося, напередодні інтерв’ю зірковий стиліст, який працює з Тіною Кароль, Лесею Нікітюк, Ксенією Мішиною та іншими зірками, зізнався батькам, що перебуває в одностатевих стосунках. Першій — мамі, яка спокійно сприйняла цю новину і відповіла сину, що давно з татом здогадувалися про це.

Натомість батькові Михайла, який зараз служить на фронті, вже розповіла про орієнтацію сина дружина. Вже згодом він написав Михайлові повідомлення в якому заявив, що все знає і, попри все, його дуже любить.

"Готуючись до питання, як зробити камінг-аут, я собі в голові вже приписував те, що ви маєте бути готові до абсолютно будь-якої реакції. Тому що, на жаль, у нас таке суспільство. Саме виховання наших батьків було іншим, тож складався такий стереотип, що це дуже погано, що це відхилення чи порушення", — поділився Михайло Прус.

Хто такий Михайло Прус?

Михайло 8 років прайцює у сфері бюті-індустрії зірковим майстром. Серед його клієнтів — багато відомих зіркових представників, наприклад, телеведуча Леся Нікітюк, співачка Надя Дорофєєва, телеведуча Катерина Осадча та інші. Почав працювати у 15 років асистентом на телебаченні у проєкті каналу "1+1" "Модель ХL". Після його запросили на проєкт "Танці з зірками".

У мережі Інстаграм за Михайлом стежить 131 тисяча користувачів. У мережі Тік-ток — понад 120 тисяч користувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перукар Лесі Нікітюк та Тіни Кароль розповів, скільки коштують його послуги.