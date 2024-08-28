Парикмахер Леси Никитюк и Тины Кароль совершил каминг-аут (видео)

Михаил Прус впервые откровенно рассказал о своей ориентации и признался, как родители узнали о его личной жизни.

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21-летний звездный парикмахер Михаил Прус совершил каминг-аут и впервые откровенно рассказал о своих однополых отношениях. Подробностями личной жизни он поделился в подкасте Аниты Соловей.

В частности, как оказалось парень уже 5 лет находится в отношениях со своим партнером, однако тщательно скрывал эту информацию.

"Я уже 5 лет в отношениях. И единственное о чем я врал своим родителям 5 лет, то, что я живу сам и у меня никого нет", — сказал Михаил.

Как оказалось, накануне интервью звездный стилист, который работает с Тиной Кароль, Лесей Никитюк, Ксенией Мишиной и другими, признался родителям, что состоит в однополых отношениях. Первой — маме, которая спокойно восприняла эту новость и ответила сыну, что давно с папой догадывались об этом.

Зато отцу Михаила, который сейчас служит на фронте, уже рассказала об ориентации сына жена. Уже потом он написал Михаилу сообщение в котором заявил, что все знает и, несмотря ни на что, его очень любит.

"Готовясь к вопросу, как сделать каминг-аут, я себе в голове уже приписывал то, что вы должны быть готовы к абсолютно любой реакции. Потому что, к сожалению, у нас такое общество. Само воспитание наших родителей было другим, и складывался такой стереотип, что это очень плохо, что это отклонение или нарушение", — поделился Михаил Прус.

Кто такой Михаил Прус?

Михаил 8 лет работает в сфере бьюти-индустрии звездным мастером. Среди его клиентов много известных звездных представителей, например, телеведущая Леся Никитюк, певица Надя Дорофеева, телеведущая Екатерина Осадчая и другие. Начал работать в 15 лет ассистентом на телевидении в проекте канала "1+1" "Модель ХL". После его пригласили на проект "Танцы со звездами".

В сети Инстаграм за Михаилом следит 131 тысяча пользователей. В сети Тик-ток — более 120 тысяч пользователей.

Напомним, ранее мы писали, что парикмахер Леси Никитюк и Тины Кароль рассказал, сколько стоят его услуги.