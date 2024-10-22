Відомий ведучий розповів про стосунки з Лесею Нікітюк (відео)

Слава Дьомін вперше прокоментував стосунки з Лесею Нікітюк, яка нині зустрічається з військовослужбовцем.

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Радіоведучий Слава Дьомін прокоментував чутки про роман з телеведучою та блогеркою Лесею Нікітюк, яка свого часу працювала з ним на радіо. Подробицями Дьомін поділився у програмі "Тур з зірками" на Люкс ФМ.

Так, на запитання Наталі Тур: "Чи були у Слави романтичні стосунки з Лесею Нікітюк?", він відповів, що їх більше пов’язувала робота, але не більше.

"Я був, давайте назвемо це так, головним редактором цього проєкту. Прям романтичних стосунків у нас з Лесею не було, тому що ми все ж з Лесею різні. Вона така дівчина, яка часто змінює настрій, а мені не дуже подобаються саме такі дівчата. Я останнім часом говорю, для мене важливо в стосунках, не лікувати людину, не змінювати її під себе", — пояснив Дьомін.

Він також уточнив, що наразі перебуває у вільних стосунках, де якраз дотримуються цих принципів. Дьомін не став уточнювати ім’я обраниці, однак заявив, що наразі їм такий формат комфортний.

"Зараз у мене є скажімо такі, вільні стосунки. Це та людина, така як є і вона мені підходить, і я їй підходжу. Ми йдемо паралельно. Для мене важливо, щоб пара йшла паралельно, це головніше в стосунках", — резюмував Дьомін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк вперше публічно показала свого бойфренда — що відомо про коханого телеведучої.

Крім цього, Фокус писав, що стало відомо, кому окрім Буше пропонували вести "Хто зверху".