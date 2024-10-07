Леся Нікітюк вперше публічно показала свого бойфренда — що відомо про коханого телеведучої

Це перші публічні стосунки Лесі Нікітюк. Раніше телеведуча мала відносини зі своїм сусідом, однак його ім'я досі так і не розкрите.

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36-річна українська телеведуча Леся Нікітюк публічно повідомила про стосунки з ветераном війни Дмитром Бабчуком. Про це вона написала у себе на сторінці в Інстаграм вперше публічно показавши обличчя бойфренда.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = кохання. P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний", — коротко підписла перше фото з коханим Нікітюк.

На світлині Леся та її обранець сидять в автівці та позують для селфі, у цей момент Дмитро цілує Лесю у чоло. Днями раніше Нікітюк опублікувала цікаве фото, на якому обіймає голий торс чоловіка, який стоїть спиною в кадрі. На фото можна було побачити, що чоловік має велике татуювання на всю спину у вигляді черепа. Одразу після цієї публікації в мережі почали ширитися чутки, що обранцем ведучої став ветеран Дмитро Бабчук.

Вже сьогодні в мережі активно обговорювали особисте життя Лесі Нікітюк, тому вона вирішила уникнути зайвих чуток і публічно підтвердила свої стосунки.

Що відомо про Дмитра Бабчука?

На особистій сторінці в мережі Інстаграм за Дмитром Бабчуком стежать понад 33 тисячі користувачів. В описі сторінки чоловіка написано: "Пенсіонер Збройних Сил України. Інфлюєнсер. Наступний мер міста Одеса". З цієї ж мережі можна побачити, що хлопець із 2017 року служить в армії.

За кількома джерелами, Дмитру Бабчуку, орієнтовно, 28 років. В соціальних мережах Дмитро не багато розповідає про себе. Так, зі сторінки в Фейсбук відомо, що він закінчив Запорізький національний університет. Проживає в Одесі.

Також Дмитро Бабчук має власний телеграм-канал за яким стежать понад три тисячі людей.

За даними Youcontrol.com, особа з прізвищем Бабчук Дмитро Михайлович подав декларацію як кандидат на посаду "поліцейський батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції України в Одеській області" датовану серпнем 2020 року, в якій зазначено, що він родом із міста Енергодар Запорізької області. В ній чоловік вказав, що орендує квартиру в місті Енергодар спільно з Бабчук Ларисою (ймовірно мамою). Там же зазначена заробітна плата в ЗСУ ВМС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перукар Лесі Нікітюк та Тіни Кароль здійснив камінг-аут.

Крім цього, Фокус писав, що Леся Нікітюк заінтригувала яскравими кадрами з Південної Кореї.