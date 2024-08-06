Леся Нікітюк заінтригувала яскравими кадрами з Південної Кореї

Телеведуча приміряла традиційний одяг місцевих жінок і показала мальовничі пейзажі Сеула.

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36-річна українська телеведуча, журналістка, акторка і блогерка Леся Нікітюк, найбільше відома глядачам за шоу "Орел і Решка" і "Хто зверху?", показала своїм 4,2 млн підписників в Instagram світлини з Південної Кореї. З якою метою вона туди вирушила, у відпустку чи по роботі, знаменитість уточнювати не стала.

"Hello from Seul. Новий тревел? Можливо…", — коротко підписала знімки Нікітюк.

На фото вона позує в традиційному одязі корейських жінок ханбоці. Він складається з чогорі (блузки, сорочки або жакета), і чхіма, довгої спідниці. Таке поєднання часто називають "чхіма чогорі".

На Лесі — чорне чогорі, оздоблене білими візерунками, і червоно-чорно-біла спідниця з ієрогліфами з напівпрозорим червоним верхом. Вона позує на тлі храму, демонструє розкішні краєвиди і навіть сфотографувалася з кількома корейцями в національному одязі та показала дівчат у святковому вбранні.

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Шанувальники не поскупилися на компліменти.

"Це просто фантастично! Ви дуже красиві. П.С.: якщо зустрінете когось із BTS, везіть в Україну", "Як завжди красуня серед краси! Моя мрія відвідати цю красиву і колоритну країну", "Це і моя мрія, але поки що відкладена в довгу шухляду) Гарний ханбок", "Дуже неочікуване місце і ще яке екзотичне. Звикли Київ–Хмельницький. Щось нове починається…?", "Хюррем уже не цікаво…, тепер Іванівна "Цариця Піднебесної", — пишуть у коментарях.

Раніше Фокус писав, що Леся Нікітюк відкрила завісу над особистим життям.