Леся Нікітюк відверто розповіла про свої стосунки
У 2019 році знаменитість зізналася, що розійшлася з бойфрендом після понад 2 років роману, приховуючи його весь цей час. Тепер вона розповідає про стосунки, у яких перебуває конкретно зараз.
36-річна українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що перебуває у стосунках. Подробицями особистого життя зірка екрану поділилася в Instagram.
Ведуча шоу "Хто зверху" розповіла, що вона наразі у вільних стосунках.
"Конкретно зараз я у вільних відносинах", — написала Леся Нікітюк, коли підписники запитали її про особисте життя.
Окрім цього, телеведуча зізналася, що зазвичай вона зустрічається з молодшими чоловіками, проте вчинками вони проявляють себе, як старші.
Зокрема, українську зірку запитали, чи "є в неї щось" з блогером Богданом Буше (Шелудяк). Вона відповіла, що знятий сезон шоу "Хто зверху".
Як відомо, свого часу Леся Нікітюк понад два роки зустрічалася зі своїм сусідом, персона якого залишилася не розкритою. У 2019 році телеведуча розповіла про закінчення стосунків, тримавши весь цей час стосунки в секреті.
За словами Нікітюк, з ексбойфрендом вони вперше перетнулися на сходовій клітці через два роки після того, як знаменитість почала жити в новій квартирі.
Нагадаємо, Леся Нікітюк приготувала в печі борщ під час відпочинку в селі.
Також Фокус писав про першу ялинку Лесі Нікітюк у її новій квартирі.