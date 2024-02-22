Леся Нікітюк відверто розповіла про свої стосунки

У 2019 році знаменитість зізналася, що розійшлася з бойфрендом після понад 2 років роману, приховуючи його весь цей час. Тепер вона розповідає про стосунки, у яких перебуває конкретно зараз.

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36-річна українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що перебуває у стосунках. Подробицями особистого життя зірка екрану поділилася в Instagram.

Ведуча шоу "Хто зверху" розповіла, що вона наразі у вільних стосунках.

"Конкретно зараз я у вільних відносинах", — написала Леся Нікітюк, коли підписники запитали її про особисте життя.

Окрім цього, телеведуча зізналася, що зазвичай вона зустрічається з молодшими чоловіками, проте вчинками вони проявляють себе, як старші.

Леся Нікітюк перебуває у вільних стосунках Фото: Скріншот

Зокрема, українську зірку запитали, чи "є в неї щось" з блогером Богданом Буше (Шелудяк). Вона відповіла, що знятий сезон шоу "Хто зверху".

Богдан Буше

Як відомо, свого часу Леся Нікітюк понад два роки зустрічалася зі своїм сусідом, персона якого залишилася не розкритою. У 2019 році телеведуча розповіла про закінчення стосунків, тримавши весь цей час стосунки в секреті.

За словами Нікітюк, з ексбойфрендом вони вперше перетнулися на сходовій клітці через два роки після того, як знаменитість почала жити в новій квартирі.

Леся Нікітюк

Нагадаємо, Леся Нікітюк приготувала в печі борщ під час відпочинку в селі.

Також Фокус писав про першу ялинку Лесі Нікітюк у її новій квартирі.