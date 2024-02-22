Леся Никитюк откровенно рассказала о своих отношениях

В 2019 году знаменитость призналась, что разошлась с бойфрендом после более 2 лет романа, скрывая его все это время. Теперь она рассказывает об отношениях, в которых находится конкретно сейчас.

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36-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что состоит в отношениях. Подробностями личной жизни звезда экрана поделилась в Instagram.

Ведущая шоу "Кто сверху" рассказала, что она сейчас в свободных отношениях.

"Конкретно сейчас я в свободных отношениях", — написала Леся Никитюк, когда подписчики спросили ее о личной жизни.

Кроме этого, телеведущая призналась, что обычно она встречается с младшими мужчинами, однако поступками они проявляют себя, как старшие.

Леся Никитюк находится в свободных отношениях Фото: скріншот

В частности, украинскую звезду спросили, "есть ли у нее что-то" с блогером Богданом Буше (Шелудяк). Она ответила, что они сняли сезон шоу "Кто сверху".

Богдан Буше

Как известно, в свое время Леся Никитюк более двух лет встречалась со своим соседом, персона которого осталась не раскрытой. В 2019 году телеведущая рассказала об окончании отношений, держа все это время отношения в секрете.

По словам Никитюк, с экс-бойфрендом они впервые пересеклись на лестничной клетке спустя два года после того, как знаменитость начала жить в новой квартире.

Леся Никитюк

Напомним, Леся Никитюк приготовила в печи борщ во время отдыха в селе.

Также Фокус писал о первой елке Леси Никитюк в ее новой квартире.