Леся Никитюк заинтриговала яркими кадрами из Южной Кореи

Телеведущая примерила традиционную одежду местных женщин и показала живопистные пейзажи Сеула.

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36-летняя украинская телеведущая, журналистка, актриса и блогер Леся Никитюк, больше всего известная зрителям по шоу "Орел и Решка" и "Кто сверху?", показала своим 4,2 млн подписчиков в Instagram фотографии из Южной Кореи. С какой целью она туда отправилась, в отпуск или по работе, знаменитость уточнять не стала.

"Hello from Seul. Новый тревел? Возможно…", – коротко подписала снимки Никитюк.

На фото она позирует в традиционной одежде корейских женщин ханбоке. Он состоит из чогори (блузки, рубашки или жакета), и чхима, длинной юбки. Такое сочетание часто называют "чхима чогори".

На Лесе – черное чогори, отделанное белыми узорами, и красно-черно-белая юбка с иероглифами с полупрозрачным красным верхом. Она позирует на фоне храма, демонстрирует роскошные пейзажи и даже сфотографировалась с несколькими корейцами в национальной одежде и показала девушек в праздничных нарядах.

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Фото: Instagram lesia_nikituk

Поклонники не поскупились на комплименты.

"Это просто фантастически! Вы очень красивы. П.С.: если встретите кого-нибудь из BTS, везите в Украину", "Как всегда красавица среди красоты! Моя мечта посетить эту красивую и колоритную страну", "Это и моя мечта, но пока отложена в дальний ящик) Хороший ханбок", "Очень неожиданное место и еще какое экзотическое. Привыкли Киев – Хмельницкий. Что-то новое начинается…?", "Хюррем уже не интересно .., теперь Ивановна "Царица Поднебесной"", – пишут в комментариях.

Ранее Фокус писал, что Леся Никитюк приоткрыла завесу над личной жизнью.