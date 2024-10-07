Леся Никитюк впервые публично показала своего бойфренда — что известно о возлюбленном телеведущей

Это первые публичные отношения Леси Никитюк. Ранее телеведущая имела отношения со своим соседом, однако его имя до сих пор так и не раскрыто.

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36-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк публично сообщила об отношениях с ветераном войны Дмитрием Бабчуком. Об этом она написала у себя на странице в Инстаграм впервые публично показав лицо бойфренда.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = любовь. P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания! Директ уже разорван", — коротко подписала первое фото с любимым Никитюк.

На фотографии Леся и ее избранник сидят в машине и позируют для селфи в этот момент Дмитрий целует Лесю в лоб. На днях ранее Никитюк опубликовала интригующее фото на котором обнимает голый торс мужчины, который стоит спиной в кадре. На фото можно было увидеть, что мужчина имеет большую татуировку на всю спину в виде черепа. Сразу после этой публикации в сети начали распространяться слухи, что избранником ведущей стал ветеран Дмитрий Бабчук.

Уже сегодня в сети активно обсуждали личную жизнь Леси Никитюк, поэтому она решила избежать лишних слухов и публично подтвердила свои отношения.

Что известно о Дмитрии Бабчуке?

На личной странице в сети Инстаграм за Дмитрием Бабчуком следит более 33 тысяч пользователей. В описании страницы мужчины написано: "Пенсионер Вооруженных Сил Украины. Инфлюенсер. Следующий мэр города Одесса". Из этой же сети можно увидеть, что парень с 2017 года служит в армии.

По нескольким источникам Дмитрию Бабчуку ориентировочно 28 лет. В социальных сетях Дмитрий не много рассказывает о себе. Так, со страницы в Фейсбук известно, что он окончил Запорожский национальный университет. Проживает в Одессе.

Также Дмитрий Бабчук имеет собственный телеграмм-канал за которым следит более трех тысяч человек.

По данным Youcontrol.com, лицо с фамилией Бабчук Дмитрий Михайлович подал декларацию как кандидат на должность полицейский батальона полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области датированную августом 2020 года в которой указано, что он родом из города Энергодар Запорожской области. В ней мужчина указал, что арендует квартиру в городе Энергодар в общей собственности с Бабчук Ларисой (вероятно мамой). Там же указана заработная плата в ВСУ ВМС.

Напомним, ранее мы писали, что парикмахер Леси Никитюк и Тины Кароль совершил каминг-аут.

Кроме этого, Фокус писал, что Леся Никитюк заинтриговала яркими кадрами из Южной Кореи.