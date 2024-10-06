У Леси Никитюк новый роман: в сети рассекретили ее избранника (фото)

Свою личную жизнь знаменитость держит подальше от публики. В свое время она встречалась с соседом.

Related video

Украинская телеведущая Леся Никитюк заинтриговала кадром с новым бойфрендом. Фото звезда экрана выложила в Instagram 6 октября 2024 года.

"Боброе утро", — написала Никитюк, показав себя в объятиях таинственного мужчины.

Лицо избранника телеведущей на фото не видно, однако можно рассмотреть его татуировки, которые указывают на то, что это может быть Дмитрий Бабчук, об этом сообщает телеграм-канал "Скандал".

В описании профиля Дмитрия Бабчука в Instagram пишет, что он "Пенсионер Вооруженных Сил Украины". За ним следят блогер Игорь Лаченков, военные Давид Касаткин ("Химик"), Станислав Бунятов ("Осман"), Вадим Ворошилов ("Karaya"), Богдан Кротевич ("Тавр"), фотографы Константин и Влада Либеровы. В частности, среди подписчиков Бабчука есть Леся Никитюк.

Леся Никитюк с новым бойфрендом Фото: Instagram lesia_nikituk

Пока украинская телеведущая не комментировала новости о своем новом романе и не раскрывала персону избранника.

Фото: скріншот

Как известно, в свое время Леся Никитюк более двух лет встречалась со своим соседом, персона которого осталась не раскрытой. В 2019 году телеведущая рассказала об окончании отношений, держа все это время роман в секрете.

Напомним, в феврале 2024 года Леся Никитюк говорила, что находится в свободных отношениях.

Также Фокус писал о поездке Леси Никитюк в Южную Корею.