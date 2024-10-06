У Лесі Нікітюк новий роман: у мережі розсекретили її обранця (фото)
Своє особисте життя знаменитість тримає подалі від публіки. Свого часу вона зустрічалася із сусідом.
Українська телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала кадром з новим бойфрендом. Фото зірка екрану виклала в Instagram 6 жовтня 2024 року.
"Бобрий ранок", — написала Нікітюк, показавши себе в обіймах таємничого чоловіка.
Обличчя обранця телеведучої на фото не видно, проте можна роздивитися його татуювання, які вказують на те, що це може бути Дмитро Бабчук, про це повідомляє телеграм-канал "Скандал".
В описі профілю Дмитра Бабчука в Instagram пише, що він "Пенсіонер Збройних Сил України". За ним стежать блогер Ігор Лаченков, військові Давид Касаткін ("Хімік"), Станіслав Бунятов ("Осман"), Вадим Ворошилов ("Karaya"), Богдан Кротевич ("Тавр"), фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Зокрема, серед підписників Бабчука є Леся Нікітюк.
Наразі українська телеведуча не коментувала новини про свій новий роман та не розкривала персону обранця.
Як відомо, свого часу Леся Нікітюк понад два роки зустрічалася зі своїм сусідом, персона якого залишилася не розкритою. У 2019 році телеведуча розповіла про закінчення стосунків, тримавши весь цей час стосунки в секреті.
Нагадаємо, у лютому 2024 року Леся Нікітюк говорила, що перебуває у вільних стосунках.
Також Фокус писав про поїздку Лесі Нікітюк до Південної Кореї.