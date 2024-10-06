У Лесі Нікітюк новий роман: у мережі розсекретили її обранця (фото)

Своє особисте життя знаменитість тримає подалі від публіки. Свого часу вона зустрічалася із сусідом.

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Українська телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала кадром з новим бойфрендом. Фото зірка екрану виклала в Instagram 6 жовтня 2024 року.

"Бобрий ранок", — написала Нікітюк, показавши себе в обіймах таємничого чоловіка.

Обличчя обранця телеведучої на фото не видно, проте можна роздивитися його татуювання, які вказують на те, що це може бути Дмитро Бабчук, про це повідомляє телеграм-канал "Скандал".

В описі профілю Дмитра Бабчука в Instagram пише, що він "Пенсіонер Збройних Сил України". За ним стежать блогер Ігор Лаченков, військові Давид Касаткін ("Хімік"), Станіслав Бунятов ("Осман"), Вадим Ворошилов ("Karaya"), Богдан Кротевич ("Тавр"), фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Зокрема, серед підписників Бабчука є Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк з новим бойфрендом Фото: Instagram lesia_nikituk

Наразі українська телеведуча не коментувала новини про свій новий роман та не розкривала персону обранця.

Фото: Скріншот

Як відомо, свого часу Леся Нікітюк понад два роки зустрічалася зі своїм сусідом, персона якого залишилася не розкритою. У 2019 році телеведуча розповіла про закінчення стосунків, тримавши весь цей час стосунки в секреті.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Леся Нікітюк говорила, що перебуває у вільних стосунках.

Також Фокус писав про поїздку Лесі Нікітюк до Південної Кореї.