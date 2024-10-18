Відомий стендапер і волонтер: стало відомо, кому окрім Буше пропонували вести "Хто зверху"

Комік Антон Тимошенко зізнався, що міг стати співведучим Лесі Нікітюк, але відмовився. Блогер Богдан Буше, на його думку, "робить якісь тупі скетчі".

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Український стендапер та волонтер Антон Тимошенко розповів, що йому пропонували стати ведучим шоу "Хто зверху" після Сергія Притули. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 17 жовтня в "Детектор медіа".

"Я такий думаю: ну куди мені з Лесею Нікітюк вести шоу? — і відмовився. А вони взяли Богдана Буше. От хто це такий? Він робить якісь тупі скетчі, відео, з машиною фоткається кожен день — і ця людина представляє цілий "Новий канал"", — поділився гуморист.

Фото Антона Тимошенка Фото: anton_tymoshenko / Instagram

Він зауважив, що раніше українське телебачення було "потужнішим". Зараз там, зі слів Тимошенка, "якось усе дуже сумно".

"Я говорив із багатьма коміками про це, і вони кажуть, що на телеку фактично немає свободи вираження й ти маєш грати під дудку продюсера чи редактора, який насправді не розуміє гумору. Хоча має бути навпаки: я — комік і я є професіоналом у цьому, і я б хотів такі речі сам за себе вирішувати", — пояснив він.

Фото Антона Тимошенка Фото: anton_tymoshenko / Instagram

Комік підкреслив, що за часів, коли "Хто зверху" вів Притула, "шоу було більш-менш нормальним".

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у телеведучого Богдана Буше (справжнє прізвище — Шелудяк) діагностували синдром Гієна-Барре. Він поділився, що "стати овочем" лише за два тижні й на другий день вже не міг навіть ковтати, але був дивом врятований.

12 жовтня у соцмережах повідомили, що на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка у Черкасах завітали з рейдом працівники ТЦК. Зазначалось, що військові не випускали чоловіків з філармонії, не перевіривши їхні документи.