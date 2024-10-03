Копія батька: Сергій Притула показав 16-річного сина від першого шлюбу (фото)

Сергій Притула теплими словами привітав Дмитра зі святом. Шанувальники артиста зазначили велику схожість батька і сина.

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Ведучий, шоумен, громадський діяч, політик, засновник благодійного фонду та волонтер Сергій Притула 2 жовтня в Instagram поділився з шанувальниками знімком зі своїм старшим сином Дмитром і зворушливо привітав його з днем народження.

Цього дня Дмитру виповнилося 16 років. На світлині Сергій Притула позував перед камерою, обійнявшись із сином від першого шлюбу з колишньою дружиною Юлією. Гордий батько адресував Дмитру теплі слова з привітаннями та побажаннями, зазначивши, що хлопець став зовсім дорослим.

"Дмитру — 16! Уже зовсім дорослий став. Надійний, відповідальний, з ним до жаху цікаво проводити час у спілкуванні. Ну, і якби чемпіонат світу був із найкращих старших братів, то Дмитро зайняв би всі призові місця сам. Лише б здоровий був і не розгубив, а примножив усе найкраще, що є у твоєму великому серці! З днем народження, сину! Вітаємо і міцно обіймаємо! З любов'ю, усі Притули світу + технічний відділ фонду", — звернувся до сина колишній гуморист.

Шанувальники Сергія Притули зазначили, що син дуже схожий на свого батька і побажали імениннику щасливої долі та мирного неба: "Які ви схожі! Нехай усе виходить!", "У нього один в один ваші очі!", "Вітаю! Здійснення всіх бажань і головне мирного неба!", "Реально виріс. Здоров'я Дмитру! І миру. Головне миру!".

Нагадаємо, 2 липня, Фокус писав про те, що Притула висловився про українців, які виїхали за кордон. Він запропонував два альтернативних методи розшуку ухильників, яким вдалося втекти з країни.