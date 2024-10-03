Копия отца: Сергей Притула показал 16-летнего сына от первого брака (фото)

Сергей Притула теплыми словами поздравил Дмитрия с праздником. Поклонники артиста отметили большое сходство отца и сына.

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Ведущий, шоумен, общественный деятель, политик, основатель благотворительного фонда и волонтер Сергей Притула 2 октября в Instagram поделился с поклонниками снимком со своим старшим сыном Дмитрием и трогательно поздравил его с днем рождения.

В этот день Дмитрию исполнилось 16 лет. На фотографии Сергей Притула позировал перед камерой, обнявшись с сыном от первого брака с бывшей супругой Юлией. Гордый отец адресовал Дмитрию теплые слова с поздравлениями и пожеланиями, отметив, что парень стал совсем взрослым.

"Дмитрию — 16! Уже совсем взрослый стал. Надежный, ответственный, с ним до ужаса интересно проводить время в общении. Ну, и будь чемпионат мира из лучших старших братьев, то Дмитрий занял бы все призовые места сам. Лишь бы здоровый был и не растерял, а приумножил все лучшее, что есть в твоем большом сердце! С днем рождения, сын! Поздравляем и крепко обнимаем! С любовью, все Притулы мира + технический отдел фонда", – обратился к сыну бывший юморист.

Поклонники Сергея Притулы отметили, что сын очень похож на своего отца и пожелали имениннику счастливой судьбы и мирного неба: "Какие вы похожие! Пусть все получается!", "У него один в один ваши глаза!", "Поздравляю! Осуществления всех желаний и главное мирного неба!", "Реально вырос. Здоровья Дмитрию! И мира. Главное мира!".

Напомним, 2 июля, Фокус писал о том, что Притула высказался об украинцах, выехавших за границу. Он предложил два альтернативных метода розыска уклонистов, которым удалось сбежать из страны.