Известный стендапер и волонтер: стало известно, кому кроме Буше предлагали вести "Кто сверху"

Комик Антон Тимошенко признался, что мог стать соведущим Леси Никитюк, но отказался. Блогер Богдан Буше, по его мнению, "делает какие-то тупые скетчи".

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Украинский стендапер и волонтер Антон Тимошенко рассказал, что ему предлагали стать ведущим шоу "Кто сверху" после Сергея Притулы. Об этом известно из интервью, опубликованного 17 октября в "Детектор медиа".

"Я такой думаю: ну куда мне с Лесей Никитюк вести шоу? — и отказался. А они взяли Богдана Буше. Вот кто это такой? Он делает какие-то тупые скетчи, видео, с машиной фоткается каждый день — и этот человек представляет целый "Новый канал"", — поделился юморист.

Фото Антона Тимошенко Фото: anton_tymoshenko / Instagram

Он отметил, что раньше украинское телевидение было "мощнее". Сейчас там, по словам Тимошенко, "как-то все очень грустно".

"Я говорил со многими комиками об этом, и они говорят, что на телеке фактически нет свободы выражения и ты должен играть под дудку продюсера или редактора, который на самом деле не понимает юмора. Хотя должно быть наоборот: я — комик и я профессионал в этом, и я бы хотел такие вещи сам за себя решать", — пояснил он.

Фото Антона Тимошенко Фото: anton_tymoshenko / Instagram

Комик подчеркнул, что во времена, когда "Хто зверху" вел Притула, "шоу было более-менее нормальным".

Напомним, в ноябре 2023 года у телеведущего Богдана Буше (настоящая фамилия — Шелудяк) диагностировали синдром Гийена-Барре. Он поделился, что "стал овощем" всего за две недели и на второй день уже не мог даже глотать, но был чудом спасен.

12 октября в соцсетях сообщили, что на концерт стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах пришли с рейдом работники ТЦК. Отмечалось, что военные не выпускали мужчин из филармонии, не проверив их документы.