Известный ведущий рассказал об отношениях с Лесей Никитюк (видео)

Слава Демин впервые прокомментировал отношения с Лесей Никитюк, которая нынче встречается с военнослужащим.

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Радиоведущий Слава Демин прокомментировал слухи о романе с телеведущей и блогером Лесей Никитюк, которая в свое время работала с ним на радио. Подробностями Демин поделился в программе "Тур со звездами" на Люкс ФМ.

Так, на вопрос Натальи Тур: "Были ли у Славы романтические отношения с Лесей Никитюк?", он ответил, что их больше связывала работа, но не более.

"Я был, давайте назовем это так, главным редактором этого проекта. Прям романтических отношений у нас с Лесей не было, потому что мы все же с Лесей разные. Она такая девушка, которая часто меняет настроение, а мне не очень нравятся именно такие девушки. Я в последнее время говорю, для меня важно в отношениях, не лечить человека, не менять его под себя", — пояснил Демин.

Он также уточнил, что сейчас находится в свободных отношениях, где как раз придерживаются этих принципов. Демин не стал уточнять имя избранницы, однако заявил, что сейчас им такой формат комфортен.

"Сейчас у меня есть скажем такие, свободные отношения. Это тот человек, такой как есть и он мне подходит, и я ему подхожу. Мы идем параллельно. Для меня важно, чтобы пара шла параллельно, это главное в отношениях", — резюмировал Демин.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк впервые публично показала своего бойфренда — что известно о возлюбленном телеведущей.

Кроме этого, Фокус писал, что стало известно, кому кроме Буше предлагали вести "Кто сверху".