"Якщо жінка тебе любить": бойфренд Лесі Нікітюк похвалився відпочинком у Буковелі (фото)

Український морпіх Дмитро Бабчук, бойфренд телеведучої Лесі Нікітюк, відверто розповів, хто профінансував його поїздку на гірськолижний курорт Буковель. У своєму Instagram він натякнув, що витрати на відпочинок взяла на себе його зіркова кохана.

Related video

Український військовий морпіх Дмитро Бабчук, який є бойфрендом відомої телеведучої Лесі Нікітюк, відверто зізнався, на чиї кошти здійснив поїздку на гірськолижний курорт Буковель в Івано-Франківській області. Дмитро поділився цією інформацією у своєму Instagram-сторіс.

Військовий натякнув, що розкішний відпочинок профінансувала саме його кохана. Пцід спільним фото з Лесею, де пара позує в гірськолижних костюмах він написав: "Якщо жінка тебе кохає, вона ніколи не скаже, що в неї немає грошей тебе звозити в гори".

Таким чином військовий саркастично відповів на закиди, що старша за нього обраниця спонсорує його, а він є її молодим альфонсом.

Фото: скрін

Зауважимо, що восени 2024 року 36-річна Леся Нікітюк офіційно підтвердила свої стосунки з 28-річним морпіхом Дмитром Бабчуком. Пара часто ділиться спільними фото та моментами з особистого життя, привертаючи увагу шанувальників.

Що відомо про хлопця Лесі Нікітюк – Дмитра Бабчука

Дмитро Бабчук, український військовий морпіх і бойфренд телеведучої Лесі Нікітюк, активно веде соціальні мережі та має значну аудиторію. На його сторінку в Instagram підписані понад 43,3 тисячі користувачів. У своєму профілі Дмитро зазначив, що є "пенсіонером Збройних Сил України", інфлюєнсером.

Відомо, що Бабчук розпочав службу в армії ще у 2017 році. Попри активність у соцмережах, він не розкриває багато деталей про своє особисте життя. На його Facebook-сторінці зазначено, що Дмитро закінчив Запорізький національний університет та нині проживає в Одесі.

Також Бабчук має власний Telegram-канал із близько чотирьма тисячами підписників, де ділиться своїми думками та подіями з життя.

Згідно з даними платформи YouControl, Дмитро Бабчук подавав декларацію в серпні 2020 року як кандидат на посаду поліцейського батальйону особливого призначення в Одеській області. У документі зазначено, що він родом із міста Енергодар Запорізької області. В декларації вказано, що Дмитро орендує житло разом із Ларисою Бабчук, яка, ймовірно, є його матір’ю. Також задекларовано зарплату від служби в Збройних Силах України.

Сьогодні Дмитро Бабчук залишається в центрі уваги не лише через свою службу, а й завдяки стосункам із популярною українською телеведучою Лесею Нікітюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий ведучий розповів про стосунки з Лесею Нікітюк.

Крім цього, Фокус писав, що перукар Лесі Нікітюк та Тіни Кароль здійснив камінг-аут.