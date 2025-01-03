"Если женщина тебя любит": бойфренд Леси Никитюк похвастался отдыхом в Буковеле (фото)

Украинский морпех Дмитрий Бабчук, бойфренд телеведущей Леси Никитюк, откровенно рассказал, кто профинансировал его поездку на горнолыжный курорт Буковель. В своем Instagram он намекнул, что расходы на отдых взяла на себя его звездная возлюбленная.

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Украинский военный морпех Дмитрий Бабчук, который является бойфрендом известной телеведущей Леси Никитюк, откровенно признался, на чьи средства совершил поездку на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области. Дмитрий поделился этой информацией в своем Instagram-сторис.

Военный намекнул, что роскошный отдых профинансировала именно его возлюбленная. Под совместным фото с Лесей, где пара позирует в горнолыжных костюмах он написал: "Если женщина тебя любит, она никогда не скажет, что у нее нет денег тебя свозить в горы".

Таким образом военный саркастически ответил на упреки, что старшая за него избранница спонсирует его, а он является ее молодым альфонсом.

Фото: скрин

Заметим, что осенью 2024 года 36-летняя Леся Никитюк официально подтвердила свои отношения с 28-летним морпехом Дмитрием Бабчуком. Пара часто делится совместными фото и моментами из личной жизни, привлекая внимание поклонников.

Что известно о парне Леси Никитюк — Дмитрии Бабчуке

Дмитрий Бабчук, украинский военный морпех и бойфренд телеведущей Леси Никитюк, активно ведет социальные сети и имеет внушительную аудиторию. На его страницу в Instagram подписаны более 43,3 тысячи пользователей. В своем профиле Дмитрий отметил, что является "пенсионером Вооруженных Сил Украины", инфлюенсером.

Известно, что Бабчук начал службу в армии еще в 2017 году. Несмотря на активность в соцсетях, он не раскрывает много деталей о своей личной жизни. На его Facebook-странице указано, что Дмитрий окончил Запорожский национальный университет и сейчас проживает в Одессе.

Также Бабчук имеет собственный Telegram-канал с около четырьмя тысячами подписчиков, где делится своими мыслями и событиями из жизни.

Согласно данным платформы YouControl, Дмитрий Бабчук подавал декларацию в августе 2020 года как кандидат на должность полицейского батальона особого назначения в Одесской области. В документе указано, что он родом из города Энергодар Запорожской области. В декларации указано, что Дмитрий арендует жилье вместе с Ларисой Бабчук, которая, вероятно, является его матерью. Также задекларирована зарплата от службы в Вооруженных Силах Украины.

Сегодня Дмитрий Бабчук остается в центре внимания не только из-за своей службы, но и благодаря отношениям с популярной украинской телеведущей Лесей Никитюк.

Напомним, ранее мы писали, что известный ведущий рассказал об отношениях с Лесей Никитюк.

Кроме этого, Фокус писал, что парикмахер Леси Никитюк и Тины Кароль совершил каминг-аут.