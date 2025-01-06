Леся Никитюк выходит замуж за младшего на девять лет возлюбленного

37-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, ветерана войны Дмитрия Бабчука. В своем Instagram Леся показала кольцо и поделилась радостной новостью со своими подписчиками.

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37-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в октябре публично объявила о своих отношениях с ветераном войны Дмитрием Бабчуком, сообщила о помолвке. В новом посте в Instagram Леся опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.

Так, телеведущая опубликовала две фотографии — на одной фото руки с кабличкой на безымянном пальце на фоне заснеженных елок, а другое свое счастливое лицо, подписала фото Никитюк словами: "Тут и не откажешь". Таким образом ведущая дала понять, что новоиспеченный бойфренд сделал ей предложение.

Вероятно, это произошло на отдыхе в Буковеле, поскольку на днях ее избранник, украинский военный морпех Дмитрий Бабчук поделился деталями совместного путешествия с любимой. Тогда у себя в Instagram-сторис он написал, что поездку профинансировала Леся Никитюк. Под совместным фото пары в горнолыжных костюмах Дмитрий написал: "Если женщина тебя любит, она никогда не скажет, что у нее нет денег тебя свозить в горы". Таким образом он саркастически ответил на упреки, что старшая за него избранница финансово поддерживает его.

Тем временем сам Дмитрий Бабчук у себя на странице опубликовал фото кольца на котором отметил любимую и подписал словами: "Смотри что взял тебе, померишь?"

Помолвка Леси Никитюк Фото: скрин

Что известно о Дмитрии Бабчуке?

Дмитрий Бабчук — украинский военный морпех и бойфренд Леси Никитюк. Он активно ведет социальные сети и имеет значительную аудиторию. На его страницу в Instagram подписаны более 43,3 тысячи пользователей. В своем профиле он отметил, что является "пенсионером Вооруженных Сил Украины" и инфлюенсером.

Бабчук начал службу в армии в 2017 году. Несмотря на активную деятельность в соцсетях, он не раскрывает много деталей о личной жизни. Известно, что он окончил Запорожский национальный университет и сейчас проживает в Одессе. Кроме Instagram, Дмитрий имеет собственный Telegram-канал с около четырьмя тысячами подписчиков, где делится мыслями и событиями из своей жизни. Согласно данным платформы YouControl, в августе 2020 года Бабчук подавал декларацию как кандидат на должность полицейского батальона особого назначения в Одесской области. В документе указано, что он родом из города Энергодар Запорожской области и арендует жилье вместе с Ларисой Бабчук, вероятно, своей матерью. Также задекларирована зарплата от службы в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, ранее мы писали, что известный ведущий рассказал об отношениях с Лесей Никитюк.

Кроме этого, Фокус писал, что парикмахер Леси Никитюк и Тины Кароль совершил каминг-аут.