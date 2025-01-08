Вышел первый тизер-трейлер комедии "Песики" с Лесей Никитюк

Главную роль в фильме исполняет популярная телеведущая и актриса Леся Никитюк, которая впервые появляется в дебютной главной роли.

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FILM.UA Group при поддержке Нового канала представили первый тизер-трейлер романтической комедии года "Песики", которая выйдет на широкие экраны 6 марта 2025 года. Об этом Фокусу сообщили менеджеры фильма.

Главную роль в фильме исполняет популярная телеведущая и актриса Леся Никитюк, которая впервые появляется в дебютной главной роли. Она играет Яну — амбициозную карьеристку и холостячку, которая из-за загадочного проклятия сталкивается с неординарной проблемой: все ее мужчины внезапно превращаются в собак. Как жить дальше и найти настоящую любовь, если потенциальный избранник вместо того, чтобы утешать словами, начинает лаять? Такая ситуация, конечно, не из простых, и для Яны, которая еще не готова к такому повороту, это настоящее испытание. В ленте также появляются Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова и другие звезды.

Режиссер фильма — Алексей Есаков, известный своей работой над "Первыми днями" и "Пограничниками". Благодаря харизматичным персонажам и юмору, "Песики" обещают стать одним из самых ожидаемых фильмов 2025 года.

Леся Никитюк о своей роли

Леся Никитюк поделилась своими впечатлениями от работы над фильмом, отметив, что роль карьеристки, которая должна пройти через трансформацию от ярой эгоистки до влюбленной женщины, была настоящим вызовом. Она рассказала, что этот проект стал для нее не только возможностью попробовать себя в новом амплуа, но и шансом показать, как можно сочетать юмор и эмоциональную глубину.

"Ну что, друзья, готовы к приключениям? Не пропустите эту историю, которая растрогает и рассмешит до слез. Уже 6 марта во всех кинотеатрах страны", — поделилась актриса в анонсе тизера.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк выходит замуж за младшего на девять лет возлюбленного.

Кроме этого, Фокус писал, что известный ведущий рассказал об отношениях с Лесей Никитюк.