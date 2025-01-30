Леся Никитюк на фоне слухов о беременности показалась в полный рост (фото)
Недавно звезда обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. А впоследствии покинула один из основных своих проектов.
Украинская телеведущая Леся Никитюк показалась в полный рост на фоне слухов о первой беременности. Фото звезда экрана опубликовала в Instagram.
"Сегодня я за Гриффиндор. И иду в гости к другу", — заинтриговала Никитюк.
На селфи в зеркале знаменитость позировала в сером платье-пиджаке, белой рубашке и полосатом галстуке.
Оказалось, что телеведущая отправилась к своему экс-коллеге по экрану Сергею Притуле, который сейчас активно занимается волонтерской деятельностью. Леся Никитюк посетила офис его благотворительного фонда.
Ведущие шоу "Хто зверху" обнялись и сделали совместное селфи.
Слухи о беременности Леси Никитюк
Недавно звезда экрана обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. После этого она объявила, что уходит из шоу "Хто зверху", которое вела с 2018 года. Блогер Богдан Беспалов на фоне этого предположил, что Никитюк готовится к "пополнению в семействе".
Впоследствии источники ТСН подтвердили, что знаменитость действительно ждет первенца. Впрочем, сама Леся Никитюк пока воздерживается от комментариев.
Напомним, Леся Никитюк показала новое фото с женихом-воином.
Также Фокус писал о трейлере комедии с Лесей Никитюк в главной роли.