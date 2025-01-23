Леся Никитюк очаровала нежным фото с женихом-воином

Леся Никитюк продолжает радовать поклонников романтическими кадрами со своим возлюбленным — 29-летним военным Дмитрием Бабчуком.

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Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк снова порадовала подписчиков романтическим контентом. В своем Instagram она поделилась новым снимком со своим женихом — 29-летним военным Дмитрием Бабчуком.

На фото влюбленные позируют в нежных объятиях: Леся стоит спиной к камере, а ее возлюбленный снимает их кадр. Ведущая одета в футболку, вероятно, своего избранника, на которой изображен трезубец, а Дмитрий — в военной форме. Трогательным моментом стало то, что Бабчук всегда носит с собой маленькое фото Леси в своем чехле для телефона.

Леся Никитюк с Дмитрием Бабчуком Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, что отношения с военным Леся Никитюк рассекретила в октябре 2024 года. А уже в январе пара объявила о помолвке — Дмитрий сделал любимой предложение в горах. С тех пор они все чаще открыто демонстрируют свои чувства и делятся теплыми моментами совместной жизни.

Ранее Фокус писал, что известный ведущий рассказал об отношениях с Лесей Никитюк.

Кроме этого, мы писали, что вышел трейлер комедии с Лесей Никитюк в главной роли.