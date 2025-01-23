Леся Нікітюк зачарувала ніжним фото з нареченим-воїном

Леся Нікітюк продовжує тішити шанувальників романтичними кадрами зі своїм коханим – 29-річним військовим Дмитром Бабчуком.

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Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк знову потішила підписників романтичним контентом. У своєму Instagram вона поділилася новим знімком зі своїм нареченим – 29-річним військовим Дмитром Бабчуком.

На фото закохані позують у ніжних обіймах: Леся стоїть спиною до камери, а її коханий знімає їхній кадр. Ведуча одягнена у футболку, ймовірно, свого обранця, на якій зображений тризуб, а Дмитро – у військовій формі. Зворушливим моментом стало те, що Бабчук завжди носить із собою маленьке фото Лесі у своєму чохлі для телефону.

Леся Нікітюк з Дмитром Бабчуком Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, що стосунки з військовим Леся Нікітюк розсекретила у жовтні 2024 року. А вже в січні пара оголосила про заручини – Дмитро зробив коханій пропозицію в горах. Відтоді вони все частіше відкрито демонструють свої почуття та діляться теплими моментами спільного життя.

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